«Осасуна» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 23:00 мск. «Осасуна» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

«Осасуна» в текущем сезоне бьется за выход в еврокубки. Однако команде чересчур не хватает стабильности.

В минувшем туре «Осасуна» удручила результатом. На выезде команда не сумела зацепиться за очки в матче с действующим чемпионом Испании «Атлетико» (1:0).

Причем это поражение стало для «Осы» третьим подряд. А не забивает команда уже четыре матча подряд.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Против «Эльче» «Осасуна» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах команда дважды победила при трех паритетах.

«Эльче»

Этой команде предстоит непростая борьба за выживание в Примере. Нынешнее 18 место это только подтверждает.

Самой большой проблемой «Эльче» является слабая реализация. В 14 матчах команда забила всего 11 раз.

К слову, в минувшем туре команда откровенно провалилась. Домашнее поражение от «Бетиса» получилось крупным (0:3).

«Эльче» не побеждает уже без малого два месяца. Вот и в этом поединке кризисным гостям будет очень непросто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Осасуну» за 1.88, на ничью за 3.48, а на «Эльче» — за 4.84.

«Осасуна» мотивирована прервать свою трехматчевую пораженческую серию.

Гости давненько не побеждают , к тому же имеют проблемы с реализацией.

Хозяева, несмотря на последние неудачи, выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Осасуны» -0.75 с коэффициентом 2.14.