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    «Осасуна» разберется с аутсайдером?

    «Осасуна» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Примера, 29 ноября 2021 года

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    Лукас Торро
    «Осасуна» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 23:00 мск. «Осасуна» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Ноября 2021 года
    Осасуна
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    •  Осасуна 23:00 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч Осасуна — Эльче

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Осасуна»

    «Осасуна» в текущем сезоне бьется за выход в еврокубки. Однако команде чересчур не хватает стабильности.

    В минувшем туре «Осасуна» удручила результатом. На выезде команда не сумела зацепиться за очки в матче с действующим чемпионом Испании «Атлетико» (1:0).

    Причем это поражение стало для «Осы» третьим подряд. А не забивает команда уже четыре матча подряд.

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    Против «Эльче» «Осасуна» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах команда дважды победила при трех паритетах.

    «Эльче»

    Этой команде предстоит непростая борьба за выживание в Примере. Нынешнее 18 место это только подтверждает.

    Самой большой проблемой «Эльче» является слабая реализация. В 14 матчах команда забила всего 11 раз.

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    • К слову, в минувшем туре команда откровенно провалилась. Домашнее поражение от «Бетиса» получилось крупным (0:3).

    «Эльче» не побеждает уже без малого два месяца. Вот и в этом поединке кризисным гостям будет очень непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Осасуну» за 1.88, на ничью за 3.48, а на «Эльче» — за 4.84.

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    «Осасуна» мотивирована прервать свою трехматчевую пораженческую серию.

    Гости давненько не побеждают, к тому же имеют проблемы с реализацией.

    Хозяева, несмотря на последние неудачи, выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Осасуны» -0.75 с коэффициентом 2.14.

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    «Осасуна» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 29.11.2021. Прогнозы на футбол. «Осасуна» разберется с аутсайдером?
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