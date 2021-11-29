Коэффициенты на матч Осасуна — Эльче
«Осасуна»
«Осасуна» в текущем сезоне бьется за выход в еврокубки. Однако команде чересчур не хватает стабильности.
В минувшем туре «Осасуна» удручила результатом. На выезде команда не сумела зацепиться за очки в матче с действующим чемпионом Испании «Атлетико» (1:0).
Причем это поражение стало для «Осы» третьим подряд. А не забивает команда уже четыре матча подряд.
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Против «Эльче» «Осасуна» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах команда дважды победила при трех паритетах.
«Эльче»
Этой команде предстоит непростая борьба за выживание в Примере. Нынешнее 18 место это только подтверждает.
Самой большой проблемой «Эльче» является слабая реализация. В 14 матчах команда забила всего 11 раз.
К слову, в минувшем туре команда откровенно провалилась. Домашнее поражение от «Бетиса» получилось крупным (0:3).
«Эльче» не побеждает уже без малого два месяца. Вот и в этом поединке кризисным гостям будет очень непросто.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Осасуну» за 1.88, на ничью за 3.48, а на «Эльче» — за 4.84.
«Осасуна» мотивирована прервать свою трехматчевую пораженческую серию.
Хозяева, несмотря на последние неудачи, выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Осасуны» -0.75 с коэффициентом 2.14.