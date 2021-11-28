«Лестер» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 17:00 мск. «Лестер» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» нынешний сезон откровенно проваливает. Как минимум, в АПЛ, где «лисы» осели на скромной 12 позиции.

В минувшем туре «Лестер» уступил в родных стенах «Челси» (0:3). Правда, после того «лисы» в Лиге Европы обыграли польскую «Легию» (3:1).

К слову, в той встрече не принимал участие Джейми Варди. Наверняка лидер «Лестера» выйдет на поле с первых минут в этом матче.

Все прогнозы на АПЛ

Против «Уотфорда» команда играет вполне успешно. Из пяти последних поединков «лисы» добыли три виктории при одной коллизии.

«Уотфорд»

«Шершням» по привычке уготована скромнейшая роль в АПЛ. А именно — борьба за выживание в классе сильнейших.

Впрочем, на текущий момент «Уотфорд» находится на 16 месте с гандикапом от зоны вылета в 4 пункта. Разумеется, вся борьба еще впереди, но очки нужно брать здесь и сейчас.

В предыдущем туре АПЛ «Уотфорд» сотворил сенсацию. Дома «шершни» буквально изрешетили оборону «Манчестер Юнайтед» (4:1).

В составе команды отлично выглядят Исмаила Сарр и Джошуа Кинг. На их бомбардирские качества и ведется основной расчет в этом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.61, на ничью за 4.00, а на «Уотфорд» — за 5.50.

«Лестер» явно занимает не свое место в турнирной таблице.

«Шершни» прекрасно провели минувший тур, и наверняка сохранят позитивный настрой .

«Лисы» в последнее время испытывают заметные трудности в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» или ничья с коэффициентом 2.20.