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    «Шершни» не дадут себя в обиду?

    «Лестер» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, АПЛ, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Уотфорд»
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    Джошуа Кинг
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 17:00 мск. «Лестер» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Ноября 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    Коэффициенты на матч Лестер — Уотфорд

  • 1
  • 1.62
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  • 4.00
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    «Лестер»

    «Лестер» нынешний сезон откровенно проваливает. Как минимум, в АПЛ, где «лисы» осели на скромной 12 позиции.

    В минувшем туре «Лестер» уступил в родных стенах «Челси» (0:3). Правда, после того «лисы» в Лиге Европы обыграли польскую «Легию» (3:1).

    К слову, в той встрече не принимал участие Джейми Варди. Наверняка лидер «Лестера» выйдет на поле с первых минут в этом матче.

    Все прогнозы на АПЛ

    Против «Уотфорда» команда играет вполне успешно. Из пяти последних поединков «лисы» добыли три виктории при одной коллизии.

    «Уотфорд»

    «Шершням» по привычке уготована скромнейшая роль в АПЛ. А именно — борьба за выживание в классе сильнейших.

    Впрочем, на текущий момент «Уотфорд» находится на 16 месте с гандикапом от зоны вылета в 4 пункта. Разумеется, вся борьба еще впереди, но очки нужно брать здесь и сейчас.

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    • В предыдущем туре АПЛ «Уотфорд» сотворил сенсацию. Дома «шершни» буквально изрешетили оборону «Манчестер Юнайтед» (4:1).

    В составе команды отлично выглядят Исмаила Сарр и Джошуа Кинг. На их бомбардирские качества и ведется основной расчет в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.61, на ничью за 4.00, а на «Уотфорд» — за 5.50.

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    «Лестер» явно занимает не свое место в турнирной таблице.

    «Шершни» прекрасно провели минувший тур, и наверняка сохранят позитивный настрой.

    «Лисы» в последнее время испытывают заметные трудности в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» или ничья с коэффициентом 2.20.

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    «Лестер» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Шершни» не дадут себя в обиду?
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