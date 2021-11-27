«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 18:00 мск. «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» после 12-ти сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Мерсисайдцы» отстают на одно очко от «Манчестер Сити» и на четыре — от «Челси».

«Ливерпуль» среди недели выиграл на своем поле у «Порту» (2:0) в очередном матче Лиги чемпионов. Несмотря на то, что Юрген Клопп сделал несколько замен в составе, «красные» все равно добились уверенной победы.

Кроме того, после паузы на матчи сборных «Ливерпуль» разгромил на «Энфилде» лондонский «Арсенал» — 4:0. Соперник неплохо сопротивлялся в первом тайме, но после перерыва «Ливерпуль» задавил гостей своими атаками.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» в шести домашних матчах АПЛ одержал три победы и столько же раз сыграл вничью.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» тем временем находится на 13-й строчке. В активе «святых» на данный момент 14 очков.

У «Саутгемптона» был очень крутой отрезок с середины сентября по начало ноября. В четырех матчах команде Ральфа Хазенхюттля удалось набрать 10 очков. «Саутгемптон» здорово провел встречи с конкурентами.

Но продлить серию не получилось. В прошлом туре «Саутгемптон» проиграл на выезде «Норвичу» (1:2).

«Саутгемптон» одержал только одну победу в шести гостевых матчах АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 6.15, а победу «Саутгемптона» — за 10.75.

«Саутгемптон» умеет создавать проблемы, но, скорее всего, на «Энфилде» до этого не дойдет. Идеальный состав «Ливерпуля» спокойно наберет три очка.

Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 1.93.