ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Монако»Лига Европы: «Монако» и «Вест Хэм» прошли дальше, у «Спартака» все очень сложно У Почеттино не ладится в ПСЖ Почеттино не для ПСЖ: дела не будет «Локомотив» — «Лацио»Заслуженный разгром. «Локомотив» досрочно попрощался с Лигой Европы
  • 22:40
    • «Локомотив» крупно проиграл «Лацио» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ
  • 01:03
    • «Лестер» обыграл «Легию» и сместил «Спартак» на второе место в группе С
  • 01:01
    • «Рома» отгрузила «Заре» четыре безответных мяча
  • 00:55
    • «Айнтрахт» и «Олимпиакос» вышли в плей-офф Лиги Европы
  • 00:54
    • Головин помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
  • 00:52
    • Дубль Шерки принес «Лиону» победу над «Брондбю»
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» снова выиграет и не пропустит?

    «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.93) и ставки на чемпионат Англии 27 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Саутгемптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тьяго Алькантара
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 18:00 мск. «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Ноября 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •

    Коэффициенты на матч Ливерпуль — Саутгемптон

  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 10.20
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» после 12-ти сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Мерсисайдцы» отстают на одно очко от «Манчестер Сити» и на четыре — от «Челси».

    «Ливерпуль» среди недели выиграл на своем поле у «Порту» (2:0) в очередном матче Лиги чемпионов. Несмотря на то, что Юрген Клопп сделал несколько замен в составе, «красные» все равно добились уверенной победы.

    Кроме того, после паузы на матчи сборных «Ливерпуль» разгромил на «Энфилде» лондонский «Арсенал» — 4:0. Соперник неплохо сопротивлялся в первом тайме, но после перерыва «Ливерпуль» задавил гостей своими атаками.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» в шести домашних матчах АПЛ одержал три победы и столько же раз сыграл вничью.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» тем временем находится на 13-й строчке. В активе «святых» на данный момент 14 очков.

    У «Саутгемптона» был очень крутой отрезок с середины сентября по начало ноября. В четырех матчах команде Ральфа Хазенхюттля удалось набрать 10 очков. «Саутгемптон» здорово провел встречи с конкурентами.

  • Месси, Ибрагимович и другие. 15 самых популярных голов на YouTube
  • Удивительно, но для Криштиану Роналду места в этом списке не нашлось
  • 23/11/2021

    • Но продлить серию не получилось. В прошлом туре «Саутгемптон» проиграл на выезде «Норвичу» (1:2).

    «Саутгемптон» одержал только одну победу в шести гостевых матчах АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 6.15, а победу «Саутгемптона» — за 10.75.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Саутгемптон» умеет создавать проблемы, но, скорее всего, на «Энфилде» до этого не дойдет. Идеальный состав «Ливерпуля» спокойно наберет три очка.

    Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сибирь— Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кальяри — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ланс — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мирандес — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Миннесота — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вашингтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» снова выиграет и не пропустит?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры