В субботу, 27 ноября, в 13-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» сыграет против «Ньюкасла». Встреча начнется в 15:30 по мск. «Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 20 очков после 12-ти сыгранных матчей и находится на пятой строчке, несмотря на разгром в последнем туре от «Ливерпуля» (0:4).

«Арсенал» не перестает удивлять. После невероятно слабого старта «Канониры» выдали невероятную серию без поражений.

До прошлого тура команда Микеля Артеты ни разу не проиграла в восьми матчах, в которых одержала шесть побед.

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В конце октября «Арсенал» выиграла на выезде у «Лестера», а потом одержал домашнюю победу над «Уотфордом».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» перед этим туром занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего шесть баллов в 12 проведенных поединках.

Перед перерывом на матчи сборных «Сороки» сыграли вничью 1:1 в гостях у «Брайтона». В прошлом туре они разошлись миром с «Брентфордом» 3:3.

Отметим, что в этот период «черно-белые» ни разу не сыграли на ноль, а в восьми случаях пропускали как минимум два гола.

При этом только в двух случаях они не смогли забить. Отставание от безопасной 17-й позиции составляет пять очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 2,90.