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    Удержится ли «Арсенал» на пятом месте?

    «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, Чемпионат Англии, 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ньюкасл»
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    «Арсенал» демонстрирует прогресс
    В субботу, 27 ноября, в 13-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» сыграет против «Ньюкасла». Встреча начнется в 15:30 по мск. «Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арсенал»

    «Арсенал» набрал 20 очков после 12-ти сыгранных матчей и находится на пятой строчке, несмотря на разгром в последнем туре от «Ливерпуля» (0:4).

    «Арсенал» не перестает удивлять. После невероятно слабого старта «Канониры» выдали невероятную серию без поражений.

    До прошлого тура команда Микеля Артеты ни разу не проиграла в восьми матчах, в которых одержала шесть побед.

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    В конце октября «Арсенал» выиграла на выезде у «Лестера», а потом одержал домашнюю победу над «Уотфордом».

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» перед этим туром занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего шесть баллов в 12 проведенных поединках.

    Перед перерывом на матчи сборных «Сороки» сыграли вничью 1:1 в гостях у «Брайтона». В прошлом туре они разошлись миром с «Брентфордом» 3:3.

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    • Отметим, что в этот период «черно-белые» ни разу не сыграли на ноль, а в восьми случаях пропускали как минимум два гола.

    При этом только в двух случаях они не смогли забить. Отставание от безопасной 17-й позиции составляет пять очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 2,90.

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    «Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Арсенал» на пятом месте?
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