ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» разгромил «Лестер»«Челси» разобрал «Лестер», свернувший с верного пути «Краснодар»Жара в Краснодаре. Центральный матч тура оправдал ожидания Стивен КокерСамые странные трансферы в футболе. Переход Кокера в «Ливерпуль» и подписание Бентнера «Ювентусом»
  • 00:56
    • Гол Депая принес «Барселоне» победу в первом матче Хави
  • 00:16
    • СМИ: Руководство «МЮ» не пришло к решению о будущем Сульшера
  • 01:48
    • Зверев победил Джоковича и сыграет с Медведевым в финале Итогового турнира АТР
  • 01:09
    • «Ренн» взял верх над «Монпелье»
  • 00:45
    • Дубль Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче с «Фиорентиной»
  • 00:37
    • Витория высказался о возможной отставке: Не собираюсь прятаться и готов ко всему
  • 22:54
    • Федун обсудил с тренером Ваноли возможную работу в «Спартаке»
    Все новости спорта

    «Торино» не оставит шансов фриуланцам?

    «Торино» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Серия А, 22 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Торино Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Торино» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреа Белотти
    «Торино» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 22:45 мск. «Торино» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 22 Ноября 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 22:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
    •

    «Торино»

    «Торино» в текущем сезоне выступает на привычном для себя уровне. «Быки» занимают 12 место, чем подтверждают свой статус середняка итальянского футбола.

    В минувшем туре «Торино» удручил результатом. Все-таки минимальное поражение от аутсайдера «Специи» в планы не входило.

    Туринцы — явно домашняя команда. Вот в последнее время эта тенденция и подтверждается — виктории дома сменяются поражениями на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    Против удинцев «Торино» в последние годы играет с переменным успехом. В пяти последних очных битвах «быки» одержали три победы при двух поражениях.

    «Удинезе»

    Фриуланцы давно не претендуют на еврокубки. Впрочем, и вылет из Серии А «Удинезе» не грозит.

    Удинцы — весьма миролюбивая команда. Например, из пяти октябрьских поединков команда четыре завершила вничью.

  • Самые странные трансферы в футболе. Переход Кокера в «Ливерпуль» и подписание Бентнера «Ювентусом»
  • Роберто Манчини, очередной «новый Месси» и проблема с рисовыми хлопьями. Не всегда трансфер в топ-клуб — хорошая идея
  • Сегодня

    • К слову, в минувшем туре команда одержала победу над «Сассуоло» (3:2). Разумеется, эта победа несколько окрылит игроков фриуланского клуба.

    Правда, без кадровых потерь не обошлось. Как раз в той встрече был удален с поля ведущий хавбек Жан-Виктор Макенго.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Удинезе» — за 3.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Торино» весьма успешно играет в родных стенах.

    Фриуланцы до победы в минувшем туре не побеждали почти два месяца.

    Туринцы наверняка будут активно атаковать, к тому же сильны на своем поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Торино» с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Портленд — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Велес — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ростов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Текстильщик — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Акрон — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Брест — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Хетафе — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торино» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.11.2021. Прогнозы на футбол. «Торино» не оставит шансов фриуланцам?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры