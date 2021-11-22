«Торино» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 22:45 мск. «Торино» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» в текущем сезоне выступает на привычном для себя уровне. «Быки» занимают 12 место, чем подтверждают свой статус середняка итальянского футбола.

В минувшем туре «Торино» удручил результатом. Все-таки минимальное поражение от аутсайдера «Специи» в планы не входило.

Туринцы — явно домашняя команда. Вот в последнее время эта тенденция и подтверждается — виктории дома сменяются поражениями на выезде.

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Против удинцев «Торино» в последние годы играет с переменным успехом. В пяти последних очных битвах «быки» одержали три победы при двух поражениях.

«Удинезе»

Фриуланцы давно не претендуют на еврокубки. Впрочем, и вылет из Серии А «Удинезе» не грозит.

Удинцы — весьма миролюбивая команда. Например, из пяти октябрьских поединков команда четыре завершила вничью.

К слову, в минувшем туре команда одержала победу над «Сассуоло» (3:2). Разумеется, эта победа несколько окрылит игроков фриуланского клуба.

Правда, без кадровых потерь не обошлось. Как раз в той встрече был удален с поля ведущий хавбек Жан-Виктор Макенго.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Удинезе» — за 3.70.

«Торино» весьма успешно играет в родных стенах.

Фриуланцы до победы в минувшем туре не побеждали почти два месяца.

Туринцы наверняка будут активно атаковать, к тому же сильны на своем поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Торино» с коэффициентом 2.05.