«Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Рухом» Львов в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 18:00 мск. «Шахтер» Д — «Рух» Львов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Д

«Шахтер» Д в предыдущем туре впервые возглавил турнирную таблицу УПЛ. Правда, превосходство дончан, все же, больше мнимое — по разнице мячей.

Команда Роберто Де Дзерби безбожно проваливает евросезон, нужно же хоть где-то отрываться?! Вот «горняки» и поставили на чемпионат, где есть шансы добыть вожделенный титул.

В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Д добыл победу. На выезде был довольно легко обыгран «Колос» (1:3).

Все прогнозы на футбол

Матчи против «Руха» команде чаще даются, чем нет. Лишь одна ничья в трех очных битвах случилась в минувшем сезоне (1:1), причем тогда «горняки» забили и в те, и в другие ворота: Марлос забил в чужие, Степаненко — в свои.

«Рух» Львов

Команда Леонида Кучука борется за выживание. Впрочем, пока «Рух» Львов может несколько успокоиться, ведь отрыв от зоны стыков, пусть лишь трехочковый, но есть.

10 место — неплохой показатель для команды. Однако приглашая Кучука, клубное руководство наверняка зрит в более светлые перспективы.

В предыдущем поединке «Рух» Львов обиднейшим образом проиграл. Проигрывая «Черноморцу» в три мяча, львовяне отыгрались, но в итоге пропустили четвертый (4:3).

Особенная мотивация на матч с «горняками» будет у их воспитанника Андрея Борячука. Правда, лидер атак «Руха» пока отличился всего трижды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.12, на ничью за 8.60, а на «Рух» Львов — за 24.00.

Нынешний «Шахтер» Д должен попросту не заметить львовян .

«Рух» Львов может дать бой лидеру, но вряд ли отберет у него очки.

Дончане имеют существенное преимущество в классе, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Д -2.5 с коэффициентом 2.12.