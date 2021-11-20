ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиПоследователь Гвардиолы. Что Хави привнесет в «Барселону»? Национальный стадион в ПекинеПекин-2022. Арены готовы, а вот со снегом могут быть проблемы Маркус Рэшфорд в eFootball 2022Ожидание vs. Реальность. Какой в действительности получилась eFootball 2022?
    Все новости спорта

    Донецкий «Шахтер» соорудит разгром?

    «Шахтер» Д — «Рух» Львов. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, УПЛ, 20 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на Рух Львов
    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Рух» Львов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алан Патрик
    «Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Рухом» Львов в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 18:00 мск. «Шахтер» Д — «Рух» Львов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шахтер» Д

    «Шахтер» Д в предыдущем туре впервые возглавил турнирную таблицу УПЛ. Правда, превосходство дончан, все же, больше мнимое — по разнице мячей.

    Команда Роберто Де Дзерби безбожно проваливает евросезон, нужно же хоть где-то отрываться?! Вот «горняки» и поставили на чемпионат, где есть шансы добыть вожделенный титул.

    В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Д добыл победу. На выезде был довольно легко обыгран «Колос» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Руха» команде чаще даются, чем нет. Лишь одна ничья в трех очных битвах случилась в минувшем сезоне (1:1), причем тогда «горняки» забили и в те, и в другие ворота: Марлос забил в чужие, Степаненко — в свои.

    «Рух» Львов

    Команда Леонида Кучука борется за выживание. Впрочем, пока «Рух» Львов может несколько успокоиться, ведь отрыв от зоны стыков, пусть лишь трехочковый, но есть.

    10 место — неплохой показатель для команды. Однако приглашая Кучука, клубное руководство наверняка зрит в более светлые перспективы.

  • Десятка лучших бомбардиров в истории футбола. Месси и Роналду приближаются к рекорду Бицана
  • С Пеле, Месси и Роналду все понятно. А кто еще в первой десятке бомбардиров?
  • Вчера

    • В предыдущем поединке «Рух» Львов обиднейшим образом проиграл. Проигрывая «Черноморцу» в три мяча, львовяне отыгрались, но в итоге пропустили четвертый (4:3).

    Особенная мотивация на матч с «горняками» будет у их воспитанника Андрея Борячука. Правда, лидер атак «Руха» пока отличился всего трижды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.12, на ничью за 8.60, а на «Рух» Львов — за 24.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Нынешний «Шахтер» Д должен попросту не заметить львовян.

    «Рух» Львов может дать бой лидеру, но вряд ли отберет у него очки.

    Дончане имеют существенное преимущество в классе, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Д -2.5 с коэффициентом 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Мемфис — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Зенит — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Черноморец — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.82
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бенфика — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шахтер» Д — «Рух» Львов: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Донецкий «Шахтер» соорудит разгром?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры