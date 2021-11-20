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    Гомельчане выдадут результативный матч?

    «Гомель» — «Сморгонь». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гомель» — «Сморгонь»
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    Иван Биончик
    «Гомель» сыграет на своем поле со «Сморгонью» в рамках 29-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 13:00 мск. «Гомель» — «Сморгонь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гомель»

    «Гомель» еще может немного подняться в турнирной таблице. Сейчас команда находится на 4 месте, однако лишь на три очка отстает от идущего на строчку выше минского «Динамо».

    Причем атака команды — ее главное украшение. Подопечные Ивана Биончика забивают в среднем два гола за игру.

    В минувшем туре «Гомель» добыл три пункта. В выездном матче с «Ислочью» гомельчане оказались сильнее соперника (1:2).

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    Против «Сморгони» команда традиционно играет удачно. Из пяти последних встреч «Гомель» выиграл трижды при двух паритетах.

    «Сморгонь»

    Этот клуб уже покинул элитный дивизион, и, по сути, уже доигрывает чемпионат без мотивации. Ниже «Сморгони» в турнирной таблице так и останется давно сгинувший «Спутник».

    Оборона команды действует просто ужасно. Чего стоит показатель в 66 пропущенных мячей в 28 матчах?!

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    • В минувшем своем матче «Сморгонь» сыграла вничью с брестским «Динамо» (1:1). После этого команда еще и провела товарищеский матч с «Ислочью», в котором победила (2:0).

    Гости уже не имеют турнирной мотивации. Стало быть, вряд ли смогут дать полноценный бой претенденту на еврокубковые места.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 1.10, на ничью за 8.10, а на «Сморгонь» — за 21.00.

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    Хозяева прекрасно атакуют, и явно сумеют одолеть аутсайдера.

    «Сморгони» уже ничего не нужно, да и обороняется команда не лучшим образом.

    Хозяева демонстрируют симпатичный футбол, и наверняка обеспечат общую результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.21.

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    «Гомель» — «Сморгонь»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Гомельчане выдадут результативный матч?
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