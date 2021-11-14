ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Швейцария — ИталияПоследний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ Ибрагимович не помог Швеции забить ГрузииГрузия заставила Швецию отсутствовать на поле Фрагмент матчаМатч равных возможностей. Италия и Швейцария сохранили статус-кво
  • 00:41
    • Англия за тайм разгромила Албанию, Польша крупно обыграла Андорру
  • 00:39
    • Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022
  • 00:43
    • Сборная Дании обыграла команду Фарерских островов
  • 00:18
    • Контавейт разгромила Плишкову на Итоговом чемпионате WTA
  • 23:31
    • «Барселона» объявила о возращении Дани Алвеса
  • 22:49
    • Дембеле заплатит штраф за опоздание на три минуты
  • 22:16
    • «Зенит» выиграл у «Олимпиакоса» в Евролиге
    Все новости спорта

    Голевой бартер Греции и Косово?

    Греция — Косово. Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, ЧМ-2022, 14 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Греции Прогнозы на Сборная Косово Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Греция — Косово
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасиос Бакасетас
    Греция сыграет на своем поле с Косово в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. Греция — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 14 Ноября 2021 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 22:45 Косово Косово
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.35
  • Ставка!
    •

    Сборная Греции

    Сборная Греции в текущем отборочном цикле уже потеряла турнирную мотивацию. Швеция с Испанией давно отцепили конкурентов от своего лидирующего дуэта.

    За тур до финиша отборочного цикла Греция занимает 3 место в группе. Причем эта диспозиция уже не изменится даже в случае поражения.

    В минувшем туре квалификации сборная Греции минимально уступила испанцам. Так что в заключительном туре тренерский штаб вполне может дать сыграть группе запасных игроков.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Разумеется, Греция постарается нанести поражение Косово. Тем более, из трех матчей против косоваров только в одном эллины сумели победить, дважды сыграв вничью.

    Сборная Косово

    Косовары уже провалили отборочный цикл. И с группой не повезло, и единственная победа на грузинами — таковы реалии скромной сборной.

    На текущий момент сборная Косово занимает последнее место в группе, набрав 4 очка в 7 матчах. При этом у команды есть проблема с реализацией (всего 4 мяча).

  • Трансферы Роналду и Месси. Кто преуспел больше?
  • Анализ первых месяцев двух звездных нападающих в «МЮ» и ПСЖ
  • 10/11/2021

    • Минувший тур Косово пропустило. Причем даже в контрольной встрече с Иорданией косовары уступили (0:2).

    Наверняка в этом поединке гости будут действовать более раскованно. Как минимум, это касается атакующих действий. Терять-то ведь уже нечего.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Грецию за 1.68, на ничью за 3.85, а на Косово — за 5.50.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева смотрятся сильнее, и даже испанцам в минувшем туре дали приличный бой.

    Косовары наверняка постараются, как минимум, не уступить.

    Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Торонто — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Каролина — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крейчикова — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Чикаго — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — КамАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 07:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Томь — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Текстильщик — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Волгарь — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Греция — Косово: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Голевой бартер Греции и Косово?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры