Греция сыграет на своем поле с Косово в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. Греция — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Греции

Сборная Греции в текущем отборочном цикле уже потеряла турнирную мотивацию. Швеция с Испанией давно отцепили конкурентов от своего лидирующего дуэта.

За тур до финиша отборочного цикла Греция занимает 3 место в группе. Причем эта диспозиция уже не изменится даже в случае поражения.

В минувшем туре квалификации сборная Греции минимально уступила испанцам. Так что в заключительном туре тренерский штаб вполне может дать сыграть группе запасных игроков.

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Разумеется, Греция постарается нанести поражение Косово. Тем более, из трех матчей против косоваров только в одном эллины сумели победить, дважды сыграв вничью.

Сборная Косово

Косовары уже провалили отборочный цикл. И с группой не повезло, и единственная победа на грузинами — таковы реалии скромной сборной.

На текущий момент сборная Косово занимает последнее место в группе, набрав 4 очка в 7 матчах. При этом у команды есть проблема с реализацией (всего 4 мяча).

Минувший тур Косово пропустило. Причем даже в контрольной встрече с Иорданией косовары уступили (0:2).

Наверняка в этом поединке гости будут действовать более раскованно. Как минимум, это касается атакующих действий. Терять-то ведь уже нечего.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Грецию за 1.68, на ничью за 3.85, а на Косово — за 5.50.

Хозяева смотрятся сильнее , и даже испанцам в минувшем туре дали приличный бой.

Косовары наверняка постараются, как минимум, не уступить.

Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.17.