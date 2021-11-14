Сборная Греции
Сборная Греции в текущем отборочном цикле уже потеряла турнирную мотивацию. Швеция с Испанией давно отцепили конкурентов от своего лидирующего дуэта.
За тур до финиша отборочного цикла Греция занимает 3 место в группе. Причем эта диспозиция уже не изменится даже в случае поражения.
В минувшем туре квалификации сборная Греции минимально уступила испанцам. Так что в заключительном туре тренерский штаб вполне может дать сыграть группе запасных игроков.
Разумеется, Греция постарается нанести поражение Косово. Тем более, из трех матчей против косоваров только в одном эллины сумели победить, дважды сыграв вничью.
Сборная Косово
Косовары уже провалили отборочный цикл. И с группой не повезло, и единственная победа на грузинами — таковы реалии скромной сборной.
На текущий момент сборная Косово занимает последнее место в группе, набрав 4 очка в 7 матчах. При этом у команды есть проблема с реализацией (всего 4 мяча).
Минувший тур Косово пропустило. Причем даже в контрольной встрече с Иорданией косовары уступили (0:2).
Наверняка в этом поединке гости будут действовать более раскованно. Как минимум, это касается атакующих действий. Терять-то ведь уже нечего.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Грецию за 1.68, на ничью за 3.85, а на Косово — за 5.50.
Косовары наверняка постараются, как минимум, не уступить.
Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.17.