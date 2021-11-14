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    Команды сподобятся на пару голов

    «Америка Минейро» — «Гремио». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, Чемпионат Бразилия, 14 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Гремио»
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    «Гремио»
    В рамках 32-го тура бразильской Серии А «Америка Минейро» на своем поле сыграет против «Гремио». Встреча состоится 14 ноября и начнется в 00:30 по мск. «Америка Минейро» — «Гремио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Америка Минейро»

    По итогам 31-го сыгранного тура «Америка Минейро», которая в прошлом сезоне поднялась из первого дивизиона, идет на десятой позиции в турнирке, имея на своем счету 41 балл.

    За последние пять игр чемпионата «кролики» потерпели лишь одно поражение, уступив минимально на выезде пару туров тому назад лидирующему «Атлетико Минейро» со счетом 0:1.

    Также в этот период клуб из города Белу-Оризонти одну игру свел вничью и добился трех викторий. Одна из них была в минувшем игровом дне в гостях над «Спорт Ресифи» со счетом 3:2.

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    «Америка Минейро» в родных стенах в текущем первенстве добыла шесть викторий при четырех фиаско и пяти мировых результатах, забито 14 голов, пропущено — 10.

    «Гремио»

    С 29 набранными очками «Гремио» находится в зоне вылета, на предпоследней строке. От безопасной 16 позиции коллектив отстает на семь баллов при игре в запасе.

    За всю турнирную дистанцию «мушкетеры» смогли добиться только восьми побед, еще пять встреч они свели вничью и 17 раз они уходили с поля побежденными.

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    • В своей последней игре чемпионата команда Порту-Алегри на своей территории смогла одолеть «Флуминенсе» со счетом 1:0. Этой викторией она прервала свою 4-матчевую проигрышную серию, где два фиаско были «сухими».

    Вне родных стен «Гремио» в текущем розыгрыше Серии А выступает ужасно, выиграв только три игры при 12 неудачах, разница мячей составляет 9:22.

    В первом круге данного первенства этик коллективы на поле «Гремио» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка на «Америка Минейро» — «Гремио»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Америка Минейро» предлагают — 2.41.

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    На викторию «Гремио» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.15.

    «Гремио» до последнего намерен бороться за сохранение прописки в элите, а «Америка» настроена пробиться в Южноамериканский кубок. Поэтому команды будут настроены набрать очки по максимуму и должны быть больше нацелены на атаку, что выльется хотя бы в пару забитых мячей.

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    «Америка Минейро» — «Гремио»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Команды сподобятся на пару голов
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