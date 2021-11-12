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    Выиграет ли Бельгия всухую?

    Бельгия U21 — Турция U21. Прогноз (к. 2.33) и ставки на футбол, отбор на ЧМ-2023 U21, 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия U21 — Турция U21
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    Йорбе Вертессен
    В поединке отборочного цикла молодежного чемпионата Европы 2023 встретятся U21 сборные Бельгии и Турции. Игра состоится 12 ноября. Старт в 22:00 мск. Бельгия U21 — Турция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа I 12 Ноября 2021 года
    Бельгия U21
  • Брюссель
    •  Бельгия U21 22:00 Турция U21 Турция U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.40
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  • 4.90
  • 2
  • 7.80
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    Бельгия U21

    У бельгийцев лучший результат в группе I. Они провели 4 матча, в которых набрали максимальные 12 очков, пропустив при этом всего 1 мяч.

    Сборная Бельгии U21 пропустила только в матче с Казахстаном, выиграв со счетом 3:1. Так что перед этим поединком у «красных дьяволов» серия из трех матчей без пропущенных голов.

    После казахов хозяева разгромили турков 3:0 и датчан 1:0. Также по второму кругу они победили команду Казахстана с результатом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    Бельгия одержала 5 побед подряд в домашних матчах отборочных циклов чемпионата Европы.

    Турция U21

    У гостей есть шанс побороться за второе место, поскольку датчане находятся в пределах двух очков. Турки занимают третье место с 4 баллами на счету.

    В прошлом матче они одержали первую победу в этой квалификации. Со счетом 1:0 команда обыграла сборную Казахстана.

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  • 08/11/2021

    • Ввиду скромной победы, сборная Турции имеет низкий показатель забитых, что повлияло на разницу голов. Она составляет -2. Помимо поражения от Бельгии у нее была ничья с Шотландией.

    В матче с казахами гости прервали 5-матчевую серию поражений в рамках отборочных циклов чемпионата Европы.

    Прогноз и ставка

    Букмекерские котировки на матч следующие: 1.33 на победу бельгийцев, 4.90 на ничью и 8.50 на победу турков.

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    Бельгия выиграла все 4 матча и установила приличную домашнюю серию в этом турнире. Туркам будет очень тяжело. На выезде они играют не так удачно, как их соперник у себя дома.

    Прошлый матч хозяева выиграли всухую. Возможно, что и в этот раз им это удастся. Ставка — Бельгия U21 победит и не пропустит за 2.33.

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    Бельгия U21 — Турция U21: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли Бельгия всухую?
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