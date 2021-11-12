В поединке отборочного цикла молодежного чемпионата Европы 2023 встретятся U21 сборные Бельгии и Турции. Игра состоится 12 ноября. Старт в 22:00 мск. Бельгия U21 — Турция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия U21

У бельгийцев лучший результат в группе I. Они провели 4 матча, в которых набрали максимальные 12 очков, пропустив при этом всего 1 мяч.

Сборная Бельгии U21 пропустила только в матче с Казахстаном, выиграв со счетом 3:1. Так что перед этим поединком у «красных дьяволов» серия из трех матчей без пропущенных голов.

После казахов хозяева разгромили турков 3:0 и датчан 1:0. Также по второму кругу они победили команду Казахстана с результатом 2:0.

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Бельгия одержала 5 побед подряд в домашних матчах отборочных циклов чемпионата Европы.

Турция U21

У гостей есть шанс побороться за второе место, поскольку датчане находятся в пределах двух очков. Турки занимают третье место с 4 баллами на счету.

В прошлом матче они одержали первую победу в этой квалификации. Со счетом 1:0 команда обыграла сборную Казахстана.

Ввиду скромной победы, сборная Турции имеет низкий показатель забитых, что повлияло на разницу голов. Она составляет -2. Помимо поражения от Бельгии у нее была ничья с Шотландией.

В матче с казахами гости прервали 5-матчевую серию поражений в рамках отборочных циклов чемпионата Европы.

Прогноз и ставка

Букмекерские котировки на матч следующие: 1.33 на победу бельгийцев, 4.90 на ничью и 8.50 на победу турков.

Бельгия выиграла все 4 матча и установила приличную домашнюю серию в этом турнире. Туркам будет очень тяжело. На выезде они играют не так удачно, как их соперник у себя дома.