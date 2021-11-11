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    Швеция быстро справится с грузинами?

    Грузия — Швеция. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ЧМ-2022, 11 ноября 2021 года

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    Эмиль Форсберг
    Грузия сыграет на своем поле со Швецией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 20:00 мск. Грузия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 11 Ноября 2021 года
    Грузия
  • Тбилиси
    •  Грузия 20:00 Швеция Швеция
  • Стокгольм
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.47
  • Ставка!
    •

    Сборная Грузии

    Сборная Грузии в текущем отборочном цикле выступает привычно слабо. Грузинам не хватает класса, да и проблем в обороне не счесть.

    За тур до финиша отборочного цикла Грузия борется за непочетное предпоследнее место с Косово. Разумеется, это уже — явно не мотивация.

    В минувшем туре квалификации сборная Грузии добыла свою первую и единственную викторию. На выезде были обыграны те самые косовары (1:2).

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    Разумеется, позитивно завершить отборочный цикл команда постарается. Вот только вряд ли у грузин получится добыть хотя бы балл.

    Сборная Швеции

    Сборной Швеции осталось провести два матча. Однако решающим будет на этот, а заключительный — битва за первое место с Испанией. К слову, на последние две встречи вызван и Златан Ибрагимович!

    На текущий момент сборная Швеции занимает 1 место в группе, набрав 15 очков в 6 матчах. При этом отрыв от второго места составляет два очка.

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    • Минувший тур Швеция провела вполне удачно. Победа над греками получилась полностью вытекающей из логики событий на поле (2:0).

    С грузинами Швеция впервые как раз сыграла в этом отборочном цикле. Дома скандинавы добыли минимальную победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Швецию за 1.49, на ничью за 4.00, а на Грузию — за 7.60.

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    Грузины уже фактически потеряли мотивацию на свой последний матч.

    Швеции нужно исключительно побеждать, дабы сохранить лидерство перед битвой с испанцами.

    Шведы мотивированы победить, и наверняка рассчитывают на быстрое развитие событий. Наши прогноз и ставка — Победа Швеции в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    Грузия — Швеция: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Швеция быстро справится с грузинами?
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