Грузия сыграет на своем поле со Швецией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 20:00 мск. Грузия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Грузии

Сборная Грузии в текущем отборочном цикле выступает привычно слабо. Грузинам не хватает класса, да и проблем в обороне не счесть.

За тур до финиша отборочного цикла Грузия борется за непочетное предпоследнее место с Косово. Разумеется, это уже — явно не мотивация.

В минувшем туре квалификации сборная Грузии добыла свою первую и единственную викторию. На выезде были обыграны те самые косовары (1:2).

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Разумеется, позитивно завершить отборочный цикл команда постарается. Вот только вряд ли у грузин получится добыть хотя бы балл.

Сборная Швеции

Сборной Швеции осталось провести два матча. Однако решающим будет на этот, а заключительный — битва за первое место с Испанией. К слову, на последние две встречи вызван и Златан Ибрагимович!

На текущий момент сборная Швеции занимает 1 место в группе, набрав 15 очков в 6 матчах. При этом отрыв от второго места составляет два очка.

Минувший тур Швеция провела вполне удачно. Победа над греками получилась полностью вытекающей из логики событий на поле (2:0).

С грузинами Швеция впервые как раз сыграла в этом отборочном цикле. Дома скандинавы добыли минимальную победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Швецию за 1.49, на ничью за 4.00, а на Грузию — за 7.60.

Грузины уже фактически потеряли мотивацию на свой последний матч .

Швеции нужно исключительно побеждать, дабы сохранить лидерство перед битвой с испанцами.

Шведы мотивированы победить, и наверняка рассчитывают на быстрое развитие событий. Наши прогноз и ставка — Победа Швеции в 1 тайме с коэффициентом 2.10.