Армения сыграет на своем поле с Северной Македонией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 20:00 мск. Армения — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Армении

Сборная Армении в текущем отборочном цикле выступает более чем неплохо. Генрих Мхитарян и компания реально претендуют на 2 место.

Вот только ситуация в группе J сложилась так, что армянам нужно обязательно выигрывать не только в этом поединке. В заключительном туре сборной Армении предстоит более тяжелое испытание — пусть и немотивированная, но сборная Германии.

В минувшем туре квалификации сборная Армении минимально уступила. Досадно, что поражение от Румынии отбросило команду аж на 4 строчку.

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Разумеется, в этом поединке Армения будет искать счастье у ворот македонцев. Вот только игроков по-настоящему высокой квалификации у команды явно не хватает.

Сборная Северной Македонии

Сборной Северной Македонии осталось провести два матча. Причем после игры в Ереване македонцы дома примут фактически потерявших турнирную мотивацию исландцев.

На текущий момент сборная Северной Македонии занимает 3 место в группе, набрав 12 очков в 8 матчах. При этом отставание от заветного второго места составляет всего один балл.

Минувший тур Северная Македония провалила. Немцы разнесли балканцев (0:4), отдав долг за весеннее сенсационное поражение.

С армянами Северная Македония играла довольно часто. Причем в этих поединках соперники выиграли друг у друга по четыре раза.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Северную Македонию за 2.60, на ничью за 3.35, а на Армению — за 2.85.

У армян эта встреча — фактически последний шанс побороться за второе место .

Северной Македонии нужно исключительно побеждать, дабы сохранить шансы на вторую строчку.

В битве равных по силе соперников фактор своего поля зачастую играет, чуть ли не определяющую роль. Наши прогноз и ставка — Победа Армении с коэффициентом 2.85.