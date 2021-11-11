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    Армения одолеет македонцев?

    Армения — Северная Македония. Прогноз, ставка (к. 2.10) на ЧМ-2022 11 ноября 2021 года

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    Генрих Мхитарян
    Армения сыграет на своем поле с Северной Македонией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 20:00 мск. Армения — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 11 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    Сборная Армении

    Сборная Армении в текущем отборочном цикле выступает более чем неплохо. Генрих Мхитарян и компания реально претендуют на 2 место.

    Вот только ситуация в группе J сложилась так, что армянам нужно обязательно выигрывать не только в этом поединке. В заключительном туре сборной Армении предстоит более тяжелое испытание — пусть и немотивированная, но сборная Германии.

    В минувшем туре квалификации сборная Армении минимально уступила. Досадно, что поражение от Румынии отбросило команду аж на 4 строчку.

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    Разумеется, в этом поединке Армения будет искать счастье у ворот македонцев. Вот только игроков по-настоящему высокой квалификации у команды явно не хватает.

    Сборная Северной Македонии

    Сборной Северной Македонии осталось провести два матча. Причем после игры в Ереване македонцы дома примут фактически потерявших турнирную мотивацию исландцев.

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    • На текущий момент сборная Северной Македонии занимает 3 место в группе, набрав 12 очков в 8 матчах. При этом отставание от заветного второго места составляет всего один балл.

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  • 08/11/2021

    • Минувший тур Северная Македония провалила. Немцы разнесли балканцев (0:4), отдав долг за весеннее сенсационное поражение.

    С армянами Северная Македония играла довольно часто. Причем в этих поединках соперники выиграли друг у друга по четыре раза.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Северную Македонию за 2.60, на ничью за 3.35, а на Армению — за 2.85.

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    У армян эта встреча — фактически последний шанс побороться за второе место.

    Северной Македонии нужно исключительно побеждать, дабы сохранить шансы на вторую строчку.

    В битве равных по силе соперников фактор своего поля зачастую играет, чуть ли не определяющую роль. Наши прогноз и ставка — Победа Армении с коэффициентом 2.85.

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    Армения — Северная Македония: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Армения одолеет македонцев?
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