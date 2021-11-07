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    «Тоттенхэм» выиграет первый матч в АПЛ при Конте?

    «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.42) и ставки на чемпионат Англии 7 ноября 2021 года

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    Антонио Конте
    «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Эвертона» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 ноября в Ливерпуле, начало — в 17:00 мск. «Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Ноября 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.95
  • X
  • 3.35
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  • 2.45
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после десяти туров. Сейчас в активе «ирисок» 14 очков.

    «Эвертон» очень здорово стартовал, но потом начался спад, и есть подозрение, что команда Рафаэля Бенитеса придет в себя только после приближающейся паузы на матчи сборных.

    Серия поражений «Эвертона» в АПЛ составляет уже три матча. После ничьей с «Манчестер Юнайтед» клуб из Ливерпуля проиграл «Вест Хэму», «Уотфорду» и «Вулверхэмптону».

    «Эвертон» в текущем чемпионате не смог забить только в одном домашнем матче.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» тем временем находится чуть выше — на девятой строчке. «Шпоры» в десяти предыдущих матчах набрали 15 очков.

    У «Тоттенхэма» тоже спад, но в отличие от «Эвертона», руководство лондонского клуба уже приняло меры. В начале неделе команду возглавил Антонио Конте. Такой была реакция на неприятное поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в прошлые выходные. Хотя это был далеко не единственный повод для смены главного тренера.

    В первом матче под руководством итальянца «Тоттенхэм» обыграл на своем поле «Витесс» (3:2) в Лиге конференций. Эта игра показала, что у Конте будет очень много работы.

  • Выстраданная победа пойдет на пользу. Конте дебютировал в «Тоттенхэме»
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    • «Тоттенхэм» быстро забил три мяча, но вскоре пропустила два гола. А через 15 минут после перерыва еще и в меньшинстве остался. Соперник, к счастью, не воспользовался подарком. Более того, под конец матча «Витесс» и вовсе остался вдевятером.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Тоттенхэм» в пяти предыдущих гостевых матчах в рамках АПЛ потерпел три поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 3.18, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Тоттенхэма» — за 2.42.

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    Приход Конте должен взбодрить игроков «Тоттенхэма», которые совершенно поникли за то время, пока с ними работал Нуну Эшпириту Санту. Итальянец этого точно не допустит.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» за 2.42. «Эвертон» конкретно «поплыл», чем и должны воспользоваться гости, у которых теперь есть классный тренер, хорошо знакомый с реалиями АПЛ.

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    «Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» выиграет первый матч в АПЛ при Конте?
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