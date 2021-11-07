«Эвертон»
«Эвертон» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после десяти туров. Сейчас в активе «ирисок» 14 очков.
«Эвертон» очень здорово стартовал, но потом начался спад, и есть подозрение, что команда Рафаэля Бенитеса придет в себя только после приближающейся паузы на матчи сборных.
Серия поражений «Эвертона» в АПЛ составляет уже три матча. После ничьей с «Манчестер Юнайтед» клуб из Ливерпуля проиграл «Вест Хэму», «Уотфорду» и «Вулверхэмптону».
«Эвертон» в текущем чемпионате не смог забить только в одном домашнем матче.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» тем временем находится чуть выше — на девятой строчке. «Шпоры» в десяти предыдущих матчах набрали 15 очков.
У «Тоттенхэма» тоже спад, но в отличие от «Эвертона», руководство лондонского клуба уже приняло меры. В начале неделе команду возглавил Антонио Конте. Такой была реакция на неприятное поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в прошлые выходные. Хотя это был далеко не единственный повод для смены главного тренера.
В первом матче под руководством итальянца «Тоттенхэм» обыграл на своем поле «Витесс» (3:2) в Лиге конференций. Эта игра показала, что у Конте будет очень много работы.
«Тоттенхэм» быстро забил три мяча, но вскоре пропустила два гола. А через 15 минут после перерыва еще и в меньшинстве остался. Соперник, к счастью, не воспользовался подарком. Более того, под конец матча «Витесс» и вовсе остался вдевятером.
«Тоттенхэм» в пяти предыдущих гостевых матчах в рамках АПЛ потерпел три поражения.
Прогноз и ставка
На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 3.18, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Тоттенхэма» — за 2.42.
Приход Конте должен взбодрить игроков «Тоттенхэма», которые совершенно поникли за то время, пока с ними работал Нуну Эшпириту Санту. Итальянец этого точно не допустит.
Ставка — победа «Тоттенхэма» за 2.42. «Эвертон» конкретно «поплыл», чем и должны воспользоваться гости, у которых теперь есть классный тренер, хорошо знакомый с реалиями АПЛ.