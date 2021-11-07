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    «Канониры» не оставят шансов «шершням»?

    «Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, АПЛ, 7 ноября 2021 года

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    Эмиль Смит-Роу
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Ноября 2021 года
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  • Уотфорд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    «Арсенал» начал чемпионат ужасно, но теперь команду Микеля Артеты не удержать. «Канониры» куют победу за победой, и уже поднялись на 6 место.

    Серия из трех побед к ряду радует, да и вообще, игра лондонцев смотрится легко и симпатично. Правда, лидер атак команды Пьер-Эмерик Обамеянг забил только 4 мяча в АПЛ.

    В минувшем туре «Арсенал» вновь порадовал игрой и результатом. На выезде лондонская команда нанесла поражение «Лестеру» (0:2).

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    Против «Уотфорда» «канониры» играют весьма успешно. Из пяти последних очных встреч «Арсенал» выиграл в четырех при одной ничьей.

    «Уотфорд»

    «Шершни» традиционно борются за выживание. Правда, на текущий момент команда занимает 16 место, но отрыв от зоны вылета составляет лишь три пункта.

    Особые проблемы у команды прослеживаются в атаке. В 10 матчах «Уотфорд» сумел забить только 12 мячей.

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    • В предыдущем туре «шершням» не удалось пополнить свой очковый багаж. Дома команда минимально уступила «Саутгемптону».

    Зато последний выездной поединок команде удался на славу. «Уотфорд» совершил настоящий подвиг, обыграв «Эвертон» в его логове (2:5).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.40, на ничью за 5.00, а на «Уотфорд» — за 8.90.

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    «Арсенал» нынешней осенью показывает великолепные результаты.

    Гости борются выживание, к тому же не балуют стабильностью.

    Команда Артеты смотрится куда мощнее оппонента, и наверняка уверенно переиграет «шершней». Наши прогноз и ставка — Фора «Арсенала» -1.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Арсенал» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. «Канониры» не оставят шансов «шершням»?
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