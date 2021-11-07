«Арсенал»
«Арсенал» начал чемпионат ужасно, но теперь команду Микеля Артеты не удержать. «Канониры» куют победу за победой, и уже поднялись на 6 место.
Серия из трех побед к ряду радует, да и вообще, игра лондонцев смотрится легко и симпатично. Правда, лидер атак команды Пьер-Эмерик Обамеянг забил только 4 мяча в АПЛ.
В минувшем туре «Арсенал» вновь порадовал игрой и результатом. На выезде лондонская команда нанесла поражение «Лестеру» (0:2).
Против «Уотфорда» «канониры» играют весьма успешно. Из пяти последних очных встреч «Арсенал» выиграл в четырех при одной ничьей.
«Уотфорд»
«Шершни» традиционно борются за выживание. Правда, на текущий момент команда занимает 16 место, но отрыв от зоны вылета составляет лишь три пункта.
Особые проблемы у команды прослеживаются в атаке. В 10 матчах «Уотфорд» сумел забить только 12 мячей.
В предыдущем туре «шершням» не удалось пополнить свой очковый багаж. Дома команда минимально уступила «Саутгемптону».
Зато последний выездной поединок команде удался на славу. «Уотфорд» совершил настоящий подвиг, обыграв «Эвертон» в его логове (2:5).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.40, на ничью за 5.00, а на «Уотфорд» — за 8.90.
«Арсенал»
Гости борются выживание, к тому же не балуют стабильностью.
Команда Артеты смотрится куда мощнее оппонента, и наверняка уверенно переиграет «шершней». Наши прогноз и ставка — Фора «Арсенала» -1.5 с коэффициентом 2.09.