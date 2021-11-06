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    Обыграет ли «Челси» одного из аутсайдеров АПЛ?

    «Челси» — «Бернли». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 6 ноября 2021 года

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    Антонио Рюдигер
    В субботу, 6 ноября, «Челси» на своем поле примет «Бернли» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Стэмфорд Бридж», начнется в 18:00 по московскому времени. «Челси» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Ноября 2021 года
    Челси
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    •  Челси 18:00 Бёрнли Бёрнли
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    «Челси»

    «Челси» возглавляет турнирную таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 25 очков после десяти туров.

    Команда Томаса Тухеля одержала восемь побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

    Проиграв «Манчестер Сити» (0:1) 25 сентября, лондонцы поочередно обыграли «Саутгемптон» (3:1), «Брентфорд» (1:0), «Норвич» (7:0) и «Ньюкасл» (3:0).

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    В середине недели «синие» одолели «Мальме» (1:0) в Лиге чемпионов и практически гарантировали себе выход в 1/8 финала, оторвавшись от «Зенита» на 6 баллов.

    В лазарете «Челси» находятся Ромелу Лукаку, Матео Ковачич, Тимо Вернер и Мэйсон Маунт.

    «Бернли»

    «Бернли» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 7 набранными очками.

    На счету подопечных Шона Дайча одна победы, четыре ничьи и пять поражений в десяти турах национального первенства.

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    • Единственную победу «бордовые» как раз добыли в десятом туре, дома победив «Брентфорд» (3:1), забив все голы к 36-й минуте.

    В конце октября «Бернли» успел вылететь из Кубка английской лиги, минимально уступив «Тоттенхэму» (0:1).

    Среди травмированных у команды значится только полузащитник Дейл Стивенс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Челси» — 1.25, победа «Бернли» — 13.50, ничья — 6.20.

    Если не брать во внимание минимальные поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпионов и «Манчестер Сити» в АПЛ, то «синие» проводят просто идеальный сезон. Они крайне редко теряют очки и продолжают борьбу во всех турнирах, в которых участвуют.

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    Особенно подопечные Томаса Тухеля сильны на своем поле, где в предыдущей игре в рамках АПЛ забили семь безответных мячей в ворота «Норвича».

    Да, «бордовые» на прошлой игровой неделе дома обыграли «Брентфорд», но в 14 предыдущих поединках они победили лишь дважды, а их последняя выездная победа случилась еще в мае в матче против «Фулхэма», который уже вылетел в Чемпионшип. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Челси" с форой -1,5» за 1.83.

    Еще один вариант — «победа "Челси" и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.94.

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    «Челси» — «Бернли»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Челси» одного из аутсайдеров АПЛ?
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