Встреча 11-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Астон Виллой» состоится 5 ноября. Матч пройдет на арене «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне и начнется в 23:00 мск. «Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

В 9 предыдущих матчах АПЛ «Саутгемптон» проиграл всего 2 раза, одержав 2 победы при 5 ничьих.

В середине октября «святые» дома одолели «Лидс» (1:0), прервав шестиматчевую серию без побед, но в следующем матче дома поделили очки с «Бернли» (2:2).

Матч Кубка лиги с «Челси» подопечные Ральфа Хазенхюттля на выезде проиграли по пенальти — 1:1 (3:4), а в последнем матче АПЛ был в гостях обыгран «Уотфорд» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

После 10 туров АПЛ «святые» с 11 очками на 14-м месте. Разница мячей 9-12. Не сыграет защитник Джек Стефенс, под вопросом участие форварда Армандо Броя.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы проиграли в 4 подряд матчах чемпионата. В последний раз такое с командой Дина Смита случалось в феврале-марте прошлого года.

В начале октября «вилланы» в гостях проиграли «Тоттенхэму» (1:2) из-за автогола, а вернувшись домой уступили «Вулверхэмптону» (2:3) , трижды пропустив на последних минутах.

Затем «Вилла» в гостях без шансов уступила «Арсеналу» (1:3), а в последнем матче на своем поле была разгромлена «Вест Хэмом» (1:4), снова дважды пропустив в самой концовке.

Календарь и таблица АПЛ

После 10 туров АПЛ бирмингемцы с 10 очками идen на 15-м месте. Разница мячей 14-19. Не сыграют Трезеге Рэмси, Конса, под вопросом участие Ингса, Луиса, Сансона и Филоджен-Бидэйса.

Прогноз и ставка

На победу «Саутгемптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Астон Вилла» — 3.50.

В прошлом сезоне «Астон Вилла» дома уступила 3:4, но на выезде победила 1:0. На выезде в чемпионате у бирмингемской команды в 9 последних матчах 3 победы и 6 поражений.

На своем поле у «святых» в 6 последних играх чемпионата только 1 выигрыш (3 ничьи и 2 поражения). Прогнозируем, что «Саутгемптон» не проиграет .