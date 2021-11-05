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    Продлят ли «святые» серию поражений «Астон Виллы»?

    «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 5 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Астон Вилла»
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    «Саутгемптон»
    Встреча 11-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Астон Виллой» состоится 5 ноября. Матч пройдет на арене «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне и начнется в 23:00 мск. «Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Ноября 2021 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 23:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч
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    «Саутгемптон»

    В 9 предыдущих матчах АПЛ «Саутгемптон» проиграл всего 2 раза, одержав 2 победы при 5 ничьих.

    В середине октября «святые» дома одолели «Лидс» (1:0), прервав шестиматчевую серию без побед, но в следующем матче дома поделили очки с «Бернли» (2:2).

    Матч Кубка лиги с «Челси» подопечные Ральфа Хазенхюттля на выезде проиграли по пенальти — 1:1 (3:4), а в последнем матче АПЛ был в гостях обыгран «Уотфорд» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 10 туров АПЛ «святые» с 11 очками на 14-м месте. Разница мячей 9-12. Не сыграет защитник Джек Стефенс, под вопросом участие форварда Армандо Броя.

    «Астон Вилла»

    Бирмингемцы проиграли в 4 подряд матчах чемпионата. В последний раз такое с командой Дина Смита случалось в феврале-марте прошлого года.

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  • 01/11/2021

    • В начале октября «вилланы» в гостях проиграли «Тоттенхэму» (1:2) из-за автогола, а вернувшись домой уступили «Вулверхэмптону» (2:3) , трижды пропустив на последних минутах.

    Затем «Вилла» в гостях без шансов уступила «Арсеналу» (1:3), а в последнем матче на своем поле была разгромлена «Вест Хэмом» (1:4), снова дважды пропустив в самой концовке.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 10 туров АПЛ бирмингемцы с 10 очками идen на 15-м месте. Разница мячей 14-19. Не сыграют Трезеге Рэмси, Конса, под вопросом участие Ингса, Луиса, Сансона и Филоджен-Бидэйса.

    Прогноз и ставка

    На победу «Саутгемптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Астон Вилла» — 3.50.

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    В прошлом сезоне «Астон Вилла» дома уступила 3:4, но на выезде победила 1:0. На выезде в чемпионате у бирмингемской команды в 9 последних матчах 3 победы и 6 поражений.

    На своем поле у «святых» в 6 последних играх чемпионата только 1 выигрыш (3 ничьи и 2 поражения). Прогнозируем, что «Саутгемптон» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.66 и ТБ 2,5 за 1.80.

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    «Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на футбол. Продлят ли «святые» серию поражений «Астон Виллы»?
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