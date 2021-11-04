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    Продолжится ли победная серия «Вест Хэма»?

    «Генк» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.40) и ставки на футбол, Лига Европы, 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Генк» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» выиграл пять прошлых матчей кряду
    Встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Генком» (Бельгия) и «Вест Хэмом» (Англия) в квартете H состоится 4 ноября. Матч пройдет на арене «Луминус Арена» в Генке и начнется в 20:45 мск. «Генк» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 04 Ноября 2021 года
    Генк
  • Лига Европы. Группа H
    •  Генк 20:45 Вест Хэм Вест Хэм
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    Коэффициенты на матч
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    «Генк»

    «Генк» занимает четвертое место в турнирной таблице группы H, набрав 3 очка в трех сыгранных турах группового этапа.

    Команда Джона ван ден Брома стартовала с выездной победы над «Рапидом» (1:0), после чего у себя дома крупно проиграла «Динамо» Загреб (0:3) и «Вест Хэму» (0:3).

    В турнирной таблице чемпионата Бельгии «шахтеры» расположились на седьмой строчке с 20 баллами после 13 туров.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В этом месяце в рамках национального первенства «магистры» потерпели поражения от «Эйпена» (2:3), «Шарлеруа» (0:2), «Генту» (0:3) и победили «Зулте Варегем» (6:2).

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея на своем счету девять набранных очков.

    Подопечные Дэвида Мойеса в первом туре группового этапа обыграли загребское «Динамо» (2:0), во втором — венский «Рапид» (2:0), а в третьем — «Генк» (3:0).

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    • «Вест Хэм» проводит сильную осеннюю часть сезона, выиграв пять последних матчей кряду. Команда занимает 4 место, с 20 очками на счету. В АПЛ у нее четыре победы в пяти последних выступлениях.

    «Молотобойцы» обыграли «Эвертон» и «Тоттенхэм» со счетом 1:0, а также выиграли на выезде у «Лидса» 2:1 и «Астон Виллы» 4:1. Кроме того, в Кубке Лиги клуб прошел «Манчестер Сити» (0:0) по пенальти.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.

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    «Генк» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Вест Хэма»?
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