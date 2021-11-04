«Генк»
«Генк» занимает четвертое место в турнирной таблице группы H, набрав 3 очка в трех сыгранных турах группового этапа.
Команда Джона ван ден Брома стартовала с выездной победы над «Рапидом» (1:0), после чего у себя дома крупно проиграла «Динамо» Загреб (0:3) и «Вест Хэму» (0:3).
В турнирной таблице чемпионата Бельгии «шахтеры» расположились на седьмой строчке с 20 баллами после 13 туров.
В этом месяце в рамках национального первенства «магистры» потерпели поражения от «Эйпена» (2:3), «Шарлеруа» (0:2), «Генту» (0:3) и победили «Зулте Варегем» (6:2).
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея на своем счету девять набранных очков.
Подопечные Дэвида Мойеса в первом туре группового этапа обыграли загребское «Динамо» (2:0), во втором — венский «Рапид» (2:0), а в третьем — «Генк» (3:0).
«Вест Хэм» проводит сильную осеннюю часть сезона, выиграв пять последних матчей кряду. Команда занимает 4 место, с 20 очками на счету. В АПЛ у нее четыре победы в пяти последних выступлениях.
«Молотобойцы» обыграли «Эвертон» и «Тоттенхэм» со счетом 1:0, а также выиграли на выезде у «Лидса» 2:1 и «Астон Виллы» 4:1. Кроме того, в Кубке Лиги клуб прошел «Манчестер Сити» (0:0) по пенальти.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.