Встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Генком» (Бельгия) и «Вест Хэмом» (Англия) в квартете H состоится 4 ноября. Матч пройдет на арене «Луминус Арена» в Генке и начнется в 20:45 мск. «Генк» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генк»

«Генк» занимает четвертое место в турнирной таблице группы H, набрав 3 очка в трех сыгранных турах группового этапа.

Команда Джона ван ден Брома стартовала с выездной победы над «Рапидом» (1:0), после чего у себя дома крупно проиграла «Динамо» Загреб (0:3) и «Вест Хэму» (0:3).

В турнирной таблице чемпионата Бельгии «шахтеры» расположились на седьмой строчке с 20 баллами после 13 туров.

Все прогнозы на Лигу Европы

В этом месяце в рамках национального первенства «магистры» потерпели поражения от «Эйпена» (2:3), «Шарлеруа» (0:2), «Генту» (0:3) и победили «Зулте Варегем» (6:2).

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея на своем счету девять набранных очков.

Подопечные Дэвида Мойеса в первом туре группового этапа обыграли загребское «Динамо» (2:0), во втором — венский «Рапид» (2:0), а в третьем — «Генк» (3:0).

«Вест Хэм» проводит сильную осеннюю часть сезона, выиграв пять последних матчей кряду. Команда занимает 4 место, с 20 очками на счету. В АПЛ у нее четыре победы в пяти последних выступлениях.

«Молотобойцы» обыграли «Эвертон» и «Тоттенхэм» со счетом 1:0, а также выиграли на выезде у «Лидса» 2:1 и «Астон Виллы» 4:1. Кроме того, в Кубке Лиги клуб прошел «Манчестер Сити» (0:0) по пенальти.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.