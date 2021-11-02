Во вторник, 2 ноября, «Вильярреал» на своем поле примет «Янг Бойз». Матч Лиги чемпионов в группе F начнется в 23:00 по московскому времени. «Вильярреал» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

В 1-м туре Лиги чемпионов «Вильярреал» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» (0:0). Во 2-м поединке главного еврокубка «Желтая субмарина» проиграла на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:2).

В третьем поединке турнира левантийцы разгромили нынешнего соперника на выезде — 4:1. По итогам трех туров они занимают второе место в группе, опережая «Аталанту» по разнице мячей.

В чемпионате Испании левантийцы занимают лишь 13-ю позицию. Их отставание от лидера «Реал Сосьедада» составляет 13 очков при матче в запасе.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В пяти предыдущих поединках клуб одержал одну победу при трех поражениях. В трех последних поединках он не побеждал.

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» неожиданно возглавил свою группу в Лиге чемпионов после того, как обыграл «МЮ» со счетом 2:1. Во 2-м туре еврокубка клуб потерпел минимальное поражение «Аталанте» (0:1) на выезде.

В следующем матче швейцарцы уступили дома «Вильярреалу» (1:4). По итогам трех туров он занимает четвертое место в группе с отставанием в один балл от «Аталанты» и «Вильярреала».

Для «Янг Бойз» Лига чемпионов началась еще с квалификации. Коллектив поочередно прошел братиславский «Слован», «ЧФР» и «Ференцварош», не проиграв ни разу.

В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Янг Бойз», который проиграл два последних поединка, занимает третье, отставая от лидера «Базеля» на пять очков при матча в запасе.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.