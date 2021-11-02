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    Останется ли «Вильярреал» на втором месте в группе?

    «Вильярреал» — «Янг Бойз». Прогноз и ставка (к. 2.05) на футбол, Лига чемпионов, 2 ноября 2021 года

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    «Вильярреал» разгромил «Янг Бойз» в первом матче
    Во вторник, 2 ноября, «Вильярреал» на своем поле примет «Янг Бойз». Матч Лиги чемпионов в группе F начнется в 23:00 по московскому времени. «Вильярреал» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 02 Ноября 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:00 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Группа F
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.70
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    «Вильярреал»

    В 1-м туре Лиги чемпионов «Вильярреал» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» (0:0). Во 2-м поединке главного еврокубка «Желтая субмарина» проиграла на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    В третьем поединке турнира левантийцы разгромили нынешнего соперника на выезде — 4:1. По итогам трех туров они занимают второе место в группе, опережая «Аталанту» по разнице мячей.

    В чемпионате Испании левантийцы занимают лишь 13-ю позицию. Их отставание от лидера «Реал Сосьедада» составляет 13 очков при матче в запасе.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В пяти предыдущих поединках клуб одержал одну победу при трех поражениях. В трех последних поединках он не побеждал.

    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» неожиданно возглавил свою группу в Лиге чемпионов после того, как обыграл «МЮ» со счетом 2:1. Во 2-м туре еврокубка клуб потерпел минимальное поражение «Аталанте» (0:1) на выезде.

    В следующем матче швейцарцы уступили дома «Вильярреалу» (1:4). По итогам трех туров он занимает четвертое место в группе с отставанием в один балл от «Аталанты» и «Вильярреала».

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    • Для «Янг Бойз» Лига чемпионов началась еще с квалификации. Коллектив поочередно прошел братиславский «Слован», «ЧФР» и «Ференцварош», не проиграв ни разу.

    В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Янг Бойз», который проиграл два последних поединка, занимает третье, отставая от лидера «Базеля» на пять очков при матча в запасе.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.

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    «Вильярреал» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на футбол. Останется ли «Вильярреал» на втором месте в группе?
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