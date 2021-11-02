«Динамо» К
Киевляне на «Камп Ноу» откровенно разочаровали. Команда Мирчи Луческу проиграла минимально, но выглядела крайне бледно.
В минувшем туре своего чемпионата «Динамо» К добыло очередную викторию. На выезде был обыгран «Мариуполь» (2:3).
В УПЛ киевляне лидируют, опережая донецкий «Шахтер» на три очка. А вот в Лиге чемпионов у команды Луческу задачи поскромнее: им бы в еврокубковую весну выйти!
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В этом матче Луческу не сможет рассчитывать на травмированного Виталия Миколенко. Зато в строю лидеры команды Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.
«Барселона»
То, что сейчас происходит с «Барсой», называется революцией. Уход Рональда Кумана и временщик Серхи Бархуан пока ничего не изменили.
В Примере каталонцы умудрились не добыть победу в матче с аутсайдером «Алавесом» (1:1). Более того, похоже, «Барселона» потеряла еще и Серхио Агуэро, замененного еще до перерыва.
«Барселона» сейчас сморится непривычно блекло. Нет былой искры в атаках, несмотря на все усилия Мемфиса Депая.
Тем паче, серия без побед составляет уже три поединка. Так что выезд в Киев воспринимается как шанс чуть улучшить картину текущего дня.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.62, на ничью за 4.20, а на «Динамо» К — за 5.60.
«Барса» все глубже укореняется в кризис, выхода из которого пока не видно.
Последние неудачи каталонцев существенно повышают акции «Динамо». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Динамо» К, поставить на это можно с коэффициентом 5.60. Для остальных — более умеренный прогноз.