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    Команда Луческу огорошит «Барселону»?

    «Динамо» Киев — «Барселона». Дерзкая ставка за 5.60 на матч Лиги чемпионов 2 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Барселона»
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    Мирча Луческу
    «Динамо» К сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Динамо» Киев — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 02 Ноября 2021 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
    •

    «Динамо» К

    Киевляне на «Камп Ноу» откровенно разочаровали. Команда Мирчи Луческу проиграла минимально, но выглядела крайне бледно.

    В минувшем туре своего чемпионата «Динамо» К добыло очередную викторию. На выезде был обыгран «Мариуполь» (2:3).

    В УПЛ киевляне лидируют, опережая донецкий «Шахтер» на три очка. А вот в Лиге чемпионов у команды Луческу задачи поскромнее: им бы в еврокубковую весну выйти!

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    В этом матче Луческу не сможет рассчитывать на травмированного Виталия Миколенко. Зато в строю лидеры команды Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.

    «Барселона»

    То, что сейчас происходит с «Барсой», называется революцией. Уход Рональда Кумана и временщик Серхи Бархуан пока ничего не изменили.

    В Примере каталонцы умудрились не добыть победу в матче с аутсайдером «Алавесом» (1:1). Более того, похоже, «Барселона» потеряла еще и Серхио Агуэро, замененного еще до перерыва.

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    • «Барселона» сейчас сморится непривычно блекло. Нет былой искры в атаках, несмотря на все усилия Мемфиса Депая.

    Тем паче, серия без побед составляет уже три поединка. Так что выезд в Киев воспринимается как шанс чуть улучшить картину текущего дня.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.62, на ничью за 4.20, а на «Динамо» К — за 5.60.

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    Команда Луческу намерена сыграть в атаке куда более активно, чем в первой встрече с каталонцами.

    «Барса» все глубже укореняется в кризис, выхода из которого пока не видно.

    Последние неудачи каталонцев существенно повышают акции «Динамо». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Динамо» К, поставить на это можно с коэффициентом 5.60. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Динамо» Киев — «Барселона»: прогноз, ставка (5.60), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на футбол. Команда Луческу огорошит «Барселону»?
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