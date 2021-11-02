«Динамо» К сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Динамо» Киев — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» К

Киевляне на «Камп Ноу» откровенно разочаровали. Команда Мирчи Луческу проиграла минимально, но выглядела крайне бледно.

В минувшем туре своего чемпионата «Динамо» К добыло очередную викторию. На выезде был обыгран «Мариуполь» (2:3).

В УПЛ киевляне лидируют, опережая донецкий «Шахтер» на три очка. А вот в Лиге чемпионов у команды Луческу задачи поскромнее: им бы в еврокубковую весну выйти!

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В этом матче Луческу не сможет рассчитывать на травмированного Виталия Миколенко. Зато в строю лидеры команды Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.

«Барселона»

То, что сейчас происходит с «Барсой», называется революцией. Уход Рональда Кумана и временщик Серхи Бархуан пока ничего не изменили.

В Примере каталонцы умудрились не добыть победу в матче с аутсайдером «Алавесом» (1:1). Более того, похоже, «Барселона» потеряла еще и Серхио Агуэро, замененного еще до перерыва.

«Барселона» сейчас сморится непривычно блекло. Нет былой искры в атаках, несмотря на все усилия Мемфиса Депая.

Тем паче, серия без побед составляет уже три поединка. Так что выезд в Киев воспринимается как шанс чуть улучшить картину текущего дня.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.62, на ничью за 4.20, а на «Динамо» К — за 5.60.

Команда Луческу намерена сыграть в атаке куда более активно , чем в первой встрече с каталонцами.

«Барса» все глубже укореняется в кризис, выхода из которого пока не видно.

Последние неудачи каталонцев существенно повышают акции «Динамо». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Динамо» К, поставить на это можно с коэффициентом 5.60. Для остальных — более умеренный прогноз.