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    Кто выберется из зоны вылета?

    «Леванте» — «Гранада». Прогноз (к. 2.05) и ставка на матч чемпионата Испании 1 ноября 2021 года

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    В прошлом туре «Леванте» отобрал очки у «Атлетико»
    Встреча 12-го тура Ла Лиги между «Леванте» и «Гранадой» состоится 1 ноября. Матч пройдет на «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и начнется в 23:00 мск. «Леванте» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Леванте»

    «Леванте» не одержал ни одной победы в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании (шесть ничьих, пять поражений). Команда проиграла в четыре из шести последних матчей в Ла Лиге.

    В конце сентября валенсийцы крупно проиграли на выезде «Барселоне» (0:3), а октябрь начали с гостевого поражения от «Мальорки» (0:1).

    Вернувшись домой подопечные Хавьера Перейры разошлись миром с «Хетафе» (0:0), а затем на выезде проиграли «Севилье» (3:5).

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    В прошлом туре «Лягушки» неожиданно смогли отобрать у «Атлетико» (2:2) очки дома. После 11 туров клуб с шестью очками занимает 19-ю строчку в таблице Примеры.

    «Гранада»

    «Гранада» в текущем первенстве провела 10 игр, набрав в них восемь пунктов, с которыми в турнирной таблице занимают 18-е место в зоне вылета.

    «Насриды» в текущем розыгрыше Примере четырежды терпели поражения и пять раз расходились миром, а также добыли одну викторию, одолев дома «Севилью» со счетом 1:0.

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    • В своем последнем же проведенном матче «красно-белые» дома сыграли вничью с «Хетафе» 1:1. А перед этим они на выезде поделили очки с «Осасуной» 1:1.

    Еще с учетом прошлого чемпионата Испании у «Гранады» за последние девять матчей только две домашние виктории, еще в этом периоде у нее три мировые и четыре поражения.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

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    «Леванте» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.11.2021. Прогнозы на футбол. Кто выберется из зоны вылета?
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