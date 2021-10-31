«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» несколько поотстал от первой четверки. Гандикап в пять пунктов от «Факела» нужно срочно отыгрывать.
На данный момент команда Сергея Юрана находится на 6 месте. Причем проблемы в атаке не отступают — всего 20 голов в 19 поединках.
В минувшем туре «СКА-Хабаровск» проиграл. Лидер дивизиона «Оренбург» был сильнее по всем показателям (2:0).
«СКА-Хабаровск» проиграл последние два матча подряд. При этом, команда Юрана уступила и в своем последнем домашнем поединке.
«Нефтехимик»
Нижнекамцы — настоящее открытие сезона. Команда Кирилла Новикова столь симпатична, что не удивит, если выйдет в РПЛ!
3 место на текущий момент — блестящий показатель. К тому же отставание от второй строчки составляет всего 2 пункта.
Ну а результативность Александра Юшина и вовсе вызывает восторг. 15 мячей в 19 поединках — крейсерский ход новоиспеченного бомбардира.
Серия из четырех подряд вызывает восхищение. Да и кто удивится, если «Нефтехимик» добьется победы и в этом поединки. Новиков — мастер!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.35, на ничью за 3.20, а на «Нефтехимик» — за 3.00.
Команда Юрана сейчас находится на некотором спаде.
Блестящая атака во главе с Юшиным наверняка сделает результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» с коэффициентом 3.00.