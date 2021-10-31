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    Ждем очередных чудес от Новикова?

    «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, ФНЛ, 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»
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    Кирилл Новиков
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 10:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 31 Октября 2021 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 10:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
    •

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» несколько поотстал от первой четверки. Гандикап в пять пунктов от «Факела» нужно срочно отыгрывать.

    На данный момент команда Сергея Юрана находится на 6 месте. Причем проблемы в атаке не отступают — всего 20 голов в 19 поединках.

    В минувшем туре «СКА-Хабаровск» проиграл. Лидер дивизиона «Оренбург» был сильнее по всем показателям (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    «СКА-Хабаровск» проиграл последние два матча подряд. При этом, команда Юрана уступила и в своем последнем домашнем поединке.

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы — настоящее открытие сезона. Команда Кирилла Новикова столь симпатична, что не удивит, если выйдет в РПЛ!

    3 место на текущий момент — блестящий показатель. К тому же отставание от второй строчки составляет всего 2 пункта.

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    • Ну а результативность Александра Юшина и вовсе вызывает восторг. 15 мячей в 19 поединках — крейсерский ход новоиспеченного бомбардира.

    Серия из четырех подряд вызывает восхищение. Да и кто удивится, если «Нефтехимик» добьется победы и в этом поединки. Новиков — мастер!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.35, на ничью за 3.20, а на «Нефтехимик» — за 3.00.

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    Команда Юрана сейчас находится на некотором спаде.

    «Нефтехимик» несется на всех парах, и в этом матче наверняка сыграет на своих козырях.

    Блестящая атака во главе с Юшиным наверняка сделает результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» с коэффициентом 3.00.

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    «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Ждем очередных чудес от Новикова?
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