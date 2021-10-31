«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 10:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» несколько поотстал от первой четверки. Гандикап в пять пунктов от «Факела» нужно срочно отыгрывать.

На данный момент команда Сергея Юрана находится на 6 месте. Причем проблемы в атаке не отступают — всего 20 голов в 19 поединках.

В минувшем туре «СКА-Хабаровск» проиграл. Лидер дивизиона «Оренбург» был сильнее по всем показателям (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

«СКА-Хабаровск» проиграл последние два матча подряд. При этом, команда Юрана уступила и в своем последнем домашнем поединке.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы — настоящее открытие сезона. Команда Кирилла Новикова столь симпатична, что не удивит, если выйдет в РПЛ!

3 место на текущий момент — блестящий показатель. К тому же отставание от второй строчки составляет всего 2 пункта.

Ну а результативность Александра Юшина и вовсе вызывает восторг. 15 мячей в 19 поединках — крейсерский ход новоиспеченного бомбардира.

Серия из четырех подряд вызывает восхищение. Да и кто удивится, если «Нефтехимик» добьется победы и в этом поединки. Новиков — мастер!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.35, на ничью за 3.20, а на «Нефтехимик» — за 3.00.

Команда Юрана сейчас находится на некотором спаде.

«Нефтехимик» несется на всех парах , и в этом матче наверняка сыграет на своих козырях.

Блестящая атака во главе с Юшиным наверняка сделает результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» с коэффициентом 3.00.