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    Результативный поединок в Жодино?

    «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» М. Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, чемпионат Белоруссии, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» М
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    «Торпедо-БелАЗ»
    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле со «Славией» М в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗу» предстоит еще побороться за продление прописки в элите. Именно в поединке со «Славией» будет решаться очень многое.

    Жодинцы смотрятся не слишком монолитно. К тому же кроме разгромной победы над «Сморгонью» торпедовцы выдают блеклый матч за блеклым.

    В минувшем туре «Торпедо-БелАЗ» добился только ничьей. Дома жодинцы не сумели обыграть брестский «Рух» (3:3).

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    В последние годы матчи со «Славией» жодинцам удаются. Из пяти последних поединков три завершились победами торпедовцами при двух ничьих.

    «Славия» М

    Клуб из Мозыря активно пытается покинуть 14 место, дабы не попасть в стыковые матчи. Шансы на это имеются, особенно если учесть, что этот матч пропущенный.

    В минувшем туре «Славию» М наконец-то прорвало. Выезд в гости к «Минску» команда завершила победой со счетом 0:6.

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    • Разумеется, в этой встрече гости постараются зацепиться за очки. Тем паче, даже в случае ничьей, «Славия» М сдвинет на 14 строчку «Слуцк».

    При всех своих проблемах, «Славия» забивает довольно обильно. В 26 матчах команда настреляла 38 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 1.89, на ничью за 3.75, а на «Славию» М — за 3.90.

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    Жодинцы традиционно успешно играют со «Славией».

    Гости в двух последних поединках добыли две победы, и явно находятся на эмоциональном подъеме.

    Обе команды мотивированы выбраться из непростого турнирного положения. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.80.

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» М: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Результативный поединок в Жодино?
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