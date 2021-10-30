«Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле со «Славией» М в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗу» предстоит еще побороться за продление прописки в элите. Именно в поединке со «Славией» будет решаться очень многое.

Жодинцы смотрятся не слишком монолитно. К тому же кроме разгромной победы над «Сморгонью» торпедовцы выдают блеклый матч за блеклым.

В минувшем туре «Торпедо-БелАЗ» добился только ничьей. Дома жодинцы не сумели обыграть брестский «Рух» (3:3).

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В последние годы матчи со «Славией» жодинцам удаются. Из пяти последних поединков три завершились победами торпедовцами при двух ничьих.

«Славия» М

Клуб из Мозыря активно пытается покинуть 14 место, дабы не попасть в стыковые матчи. Шансы на это имеются, особенно если учесть, что этот матч пропущенный.

В минувшем туре «Славию» М наконец-то прорвало. Выезд в гости к «Минску» команда завершила победой со счетом 0:6.

Разумеется, в этой встрече гости постараются зацепиться за очки. Тем паче, даже в случае ничьей, «Славия» М сдвинет на 14 строчку «Слуцк».

При всех своих проблемах, «Славия» забивает довольно обильно. В 26 матчах команда настреляла 38 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 1.89, на ничью за 3.75, а на «Славию» М — за 3.90.

Жодинцы традиционно успешно играют со «Славией».

Гости в двух последних поединках добыли две победы, и явно находятся на эмоциональном подъеме .

Обе команды мотивированы выбраться из непростого турнирного положения. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.80.