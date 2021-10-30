«Аталанта» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:00 мск. «Аталанта» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Бергамаски постепенно приходят в свои лучшие кондиции. И с результативностью команда Гасперини радует своих почитателей все чаще.

На данный момент «Аталанта» занимает 5 место. Более того, до третьей позиции отставание критичным никак не назовешь — три очка.

В предыдущем туре «Аталанта» на выезде одолела «Сампдорию» (1:3). К слову, лучшим бомбардиром команды является Дуван Сапата, отличившийся 5 раз.

Все прогнозы на Серию А

«Аталанта» против «Лацио» в последние годы играет довольно успешно. Из пяти последних очных встреч земляки Труффальдино добыли три виктории, уступив лишь однажды.

«Лацио»

Римляне в Серии А находятся как раз за «Аталантой» — 6 место. Причем атакуют лациале эффективнее — 20 мячей в 10 матчах.

Впрочем, вряд ли кого-то может удивить такая результативность «Лацио». Лидер атак римлян Чиро Иммобиле возглавляет спор бомбардиров с 8 голами.

Минувший тур «Лацио» провел удачно. Дома римляне сумели добыть минимальную победу над «Фиорентиной».

Между тем, даже при такой диспозиции, в Бергамо «Лацио» будет крайне непросто. Ведь оборона римлян ошибается слишком часто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.98, на ничью за 3.96, а на «Лацио» — за 3.72.

Хозяева постепенно набирают обороты в чемпионате , к тому же успешно играют против «Лацио».

«Лацио» нестабилен, плюс во многом зависим от кондиций своего лидера Иммобиле.

Римляне обороняются не лучшим образом, а хозяева мощно выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Аталанты» -0.75 с коэффициентом 2.14.