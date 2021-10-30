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    «Аталанта» оставит римлян ни с чем?

    «Аталанта» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Серия А, 30 октября 2021 года

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    Йосип Иличич
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:00 мск. «Аталанта» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Октября 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 16:00 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    Бергамаски постепенно приходят в свои лучшие кондиции. И с результативностью команда Гасперини радует своих почитателей все чаще.

    На данный момент «Аталанта» занимает 5 место. Более того, до третьей позиции отставание критичным никак не назовешь — три очка.

    В предыдущем туре «Аталанта» на выезде одолела «Сампдорию» (1:3). К слову, лучшим бомбардиром команды является Дуван Сапата, отличившийся 5 раз.

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    «Аталанта» против «Лацио» в последние годы играет довольно успешно. Из пяти последних очных встреч земляки Труффальдино добыли три виктории, уступив лишь однажды.

    «Лацио»

    Римляне в Серии А находятся как раз за «Аталантой» — 6 место. Причем атакуют лациале эффективнее — 20 мячей в 10 матчах.

    Впрочем, вряд ли кого-то может удивить такая результативность «Лацио». Лидер атак римлян Чиро Иммобиле возглавляет спор бомбардиров с 8 голами.

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    • Минувший тур «Лацио» провел удачно. Дома римляне сумели добыть минимальную победу над «Фиорентиной».

    Между тем, даже при такой диспозиции, в Бергамо «Лацио» будет крайне непросто. Ведь оборона римлян ошибается слишком часто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.98, на ничью за 3.96, а на «Лацио» — за 3.72.

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    Хозяева постепенно набирают обороты в чемпионате, к тому же успешно играют против «Лацио».

    «Лацио» нестабилен, плюс во многом зависим от кондиций своего лидера Иммобиле.

    Римляне обороняются не лучшим образом, а хозяева мощно выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Аталанты» -0.75 с коэффициентом 2.14.

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    «Аталанта» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Аталанта» оставит римлян ни с чем?
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