«Сампдория» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 октября, начало — в 19:30 мск. «Сампдория» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампа» пока не радует результатами. Правда, генуэзцы вполне способны прибавить, ресурсы имеются.

На данный момент «Сампдория» занимает 15 место. Отрыв от опасной зоны составляет три пункта.

В предыдущем туре генуэзцы сумели добыть важнейшую для себя викторию. Дома команда обыграла «Специю» (2:1).

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«Сампдория» против «Аталанты» в последние годы играет крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Сампа» выиграла лишь однажды при трех поражениях.

«Аталанта»

Бергамаски пока не так результативны, как в двух предыдущих сезонах. В 9 матчах земляки Труффальдино настреляли только 15 мячей.

Да и нынешняя пятая позиция — явно не максимум клуба. В тройку «Аталанта» наверняка будет стремиться, отставая от искомой позиции на три очка.

Минувший тур «Аталанта» провалила. Дома команда не сумела одолеть «Удинезе» (1:1), пропустив в самой концовке.

Лидер атак команды Дуван Сапата пока отличился только четырьмя голами. Впрочем, в составе «Аталанты» забить может фактически любой игрок.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.74, на ничью за 4.30, а на «Сампдорию» — за 4.40.

Хозяева нестабильны, но свой шанс в атаке наверняка получат.

«Аталанта» наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке .

Обе команды обороняются не лучшим образом, так что в этой встрече стоит ожидать нескольких голов. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.37.