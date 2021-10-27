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    «Сампдория» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Серия А, 27 октября 2021 года

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    Руслан Малиновский
    «Сампдория» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 октября, начало — в 19:30 мск. «Сампдория» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Октября 2021 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 19:30 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
    •

    «Сампдория»

    «Сампа» пока не радует результатами. Правда, генуэзцы вполне способны прибавить, ресурсы имеются.

    На данный момент «Сампдория» занимает 15 место. Отрыв от опасной зоны составляет три пункта.

    В предыдущем туре генуэзцы сумели добыть важнейшую для себя викторию. Дома команда обыграла «Специю» (2:1).

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    «Сампдория» против «Аталанты» в последние годы играет крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Сампа» выиграла лишь однажды при трех поражениях.

    «Аталанта»

    Бергамаски пока не так результативны, как в двух предыдущих сезонах. В 9 матчах земляки Труффальдино настреляли только 15 мячей.

    Да и нынешняя пятая позиция — явно не максимум клуба. В тройку «Аталанта» наверняка будет стремиться, отставая от искомой позиции на три очка.

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    • Минувший тур «Аталанта» провалила. Дома команда не сумела одолеть «Удинезе» (1:1), пропустив в самой концовке.

    Лидер атак команды Дуван Сапата пока отличился только четырьмя голами. Впрочем, в составе «Аталанты» забить может фактически любой игрок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.74, на ничью за 4.30, а на «Сампдорию» — за 4.40.

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    Хозяева нестабильны, но свой шанс в атаке наверняка получат.

    «Аталанта» наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке.

    Обе команды обороняются не лучшим образом, так что в этой встрече стоит ожидать нескольких голов. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.37.

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    «Сампдория» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Голепад на «Луиджи Феррарисе»?
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