В матче 1/8 финала Кубка Английской лиги «Арсенал» примет «Лидс» на поле стадиона «Эмирейтс». Встреча состоится 26 октября в 21:45 мск. «Арсенал» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» в последнее время радуют результатами. Они не знают поражений вот уже 7 матчей. При этом в пяти случаях команда Микеля Артеты побеждала своего соперника.

В прошлом раунде Кубка лиги «Арсенал» разгромил у себя дома «Уимблдон» со счетом 3:0. С того момента он провел еще 4 поединка в чемпионате Англии, одержав две ничьи и две победы.

В последних матчах у «красно-белых» были ничьи с «Брайтоном» (0:0) и «Кристал Пэлас» (2:2), а также победа над «Астон Виллой» со счетом 3:1.

Не помогут «канонирам» защитник Киран Тирни и полузащитник Гранит Джака.

«Лидс»

«Лидс» сейчас нестабилен. В ноябре у команды была лишь одна победа над «Уотфордом» в АПЛ (1:0). Помимо этого «павлины» проиграли «Саутгемптону» (0:1) и сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).

В прошлом раунде турнира «Лидс» с трудом прошел «Фулхэм». Подопечные Марсело Бьелсы оказались более везучими в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 0:0.

«Лидс» не выиграл ни одного выездного поединка в основное время — 3 ничьи и 2 поражения.

Гости несут потери. У них травмированы Патрик Бэмфорд, Робин Кох и Люк Эйлинг. Под вопросом Хуниор Фирпо.

Прогноз и ставки

Букмекеры оценивают «Арсенал» в качестве фаворита поединка. На его победу они предлагают коэффициент 1.69. Котировкой 4.00 конторы оценивают ничейный исход и с коэффициентом 5.10 можно поставить на победу «Лидса».

«Арсенал» выглядит более уверенно на фоне «Лидса». Учитывая, что «канониры» давно не проигрывали «павлинам» в очных противостояниях, шансы на их победу сильно возрастают.

В 4 из 5 матчей «Арсенал» забивал не менее двух мячей . Поставить на ИТ 1 больше 1.5 можно с коэффициентом 1.74.

Как бы там ни было, но «Арсенал» часто не может уйти с поля без пропущенных голов. Он пропускал в 3 из 4 поединков. Можно заиграть ставку на «обе забьют» за 1.79.