«Бешикташ»
«Бешикташ» борется за чемпионский титул, но сейчас занимает всего-лишь 4 место. Правда, отставание от лидера «Трабзонспора» составляет всего 4 очка.
Вот только пропускают «орлы» многовато — 11 мячей в 9 матчах. Зато атака команды одна из самых эффективных в Суперлиге — 18 голов.
В минувшем туре «Бешикташ» остался без очковых приобретений. Поражение от нестабильного «Башакшехира» (3:2) получилось крайне досадным для «орлов».
«Галатасарай» для «Бешикташа» — давний, непримиримый и не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команды дважды обменялись викториями.
«Галатасарай»
Стамбульцы начинали сезон с ряда неудач, но сейчас воспряли духом. Команда Фатиха Терима уже седьмая, притом, что имеет столько же очков, сколько и «Бешикташ».
В минувшем туре «Галатасарай» добыл минимальную викторию. Команда одолела «Коньяспор», после чего в Лиге Европы с тем же счетом обыграла московский «Локомотив».
«Галатасарай» не проигрывает уже на протяжении календарного месяца. Наверняка и в дерби команда Терима настроена исключительно на максимальный результат.
Сентябрьский подъем, несмотря на довольно скромные показатели, говорит о высоком потенциале команды. Быть может, начнет чаще забивать египетский форвард Мустафа Мохамед?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Галатасарай» — за 2.90.
У «Бешикташа» сейчас сложный период в виде двух поражений к ряду.
«Галатасарай»
В таких поединках зачастую бывает высокая результативность. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.75.