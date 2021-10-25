«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 10-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 октября, начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» борется за чемпионский титул, но сейчас занимает всего-лишь 4 место. Правда, отставание от лидера «Трабзонспора» составляет всего 4 очка.

Вот только пропускают «орлы» многовато — 11 мячей в 9 матчах. Зато атака команды одна из самых эффективных в Суперлиге — 18 голов.

В минувшем туре «Бешикташ» остался без очковых приобретений. Поражение от нестабильного «Башакшехира» (3:2) получилось крайне досадным для «орлов».

Все прогнозы на футбол

«Галатасарай» для «Бешикташа» — давний, непримиримый и не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команды дважды обменялись викториями.

«Галатасарай»

Стамбульцы начинали сезон с ряда неудач, но сейчас воспряли духом. Команда Фатиха Терима уже седьмая, притом, что имеет столько же очков, сколько и «Бешикташ».

В минувшем туре «Галатасарай» добыл минимальную викторию. Команда одолела «Коньяспор», после чего в Лиге Европы с тем же счетом обыграла московский «Локомотив».

«Галатасарай» не проигрывает уже на протяжении календарного месяца. Наверняка и в дерби команда Терима настроена исключительно на максимальный результат.

Сентябрьский подъем, несмотря на довольно скромные показатели, говорит о высоком потенциале команды. Быть может, начнет чаще забивать египетский форвард Мустафа Мохамед?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Галатасарай» — за 2.90.

У «Бешикташа» сейчас сложный период в виде двух поражений к ряду.

«Галатасарай» осенний цикл проводит на приличном уровне .

В таких поединках зачастую бывает высокая результативность. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.75.