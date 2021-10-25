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    Стамбульское дерби будет результативным?

    «Бешикташ» — «Галатасарай». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, чемпионат Турции, 25 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Галатасарай»
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    Миши Батшуайи
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 10-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 октября, начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» борется за чемпионский титул, но сейчас занимает всего-лишь 4 место. Правда, отставание от лидера «Трабзонспора» составляет всего 4 очка.

    Вот только пропускают «орлы» многовато — 11 мячей в 9 матчах. Зато атака команды одна из самых эффективных в Суперлиге — 18 голов.

    В минувшем туре «Бешикташ» остался без очковых приобретений. Поражение от нестабильного «Башакшехира» (3:2) получилось крайне досадным для «орлов».

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    «Галатасарай» для «Бешикташа» — давний, непримиримый и не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команды дважды обменялись викториями.

    «Галатасарай»

    Стамбульцы начинали сезон с ряда неудач, но сейчас воспряли духом. Команда Фатиха Терима уже седьмая, притом, что имеет столько же очков, сколько и «Бешикташ».

    В минувшем туре «Галатасарай» добыл минимальную викторию. Команда одолела «Коньяспор», после чего в Лиге Европы с тем же счетом обыграла московский «Локомотив».

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  • 22/10/2021

    • «Галатасарай» не проигрывает уже на протяжении календарного месяца. Наверняка и в дерби команда Терима настроена исключительно на максимальный результат.

    Сентябрьский подъем, несмотря на довольно скромные показатели, говорит о высоком потенциале команды. Быть может, начнет чаще забивать египетский форвард Мустафа Мохамед?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Галатасарай» — за 2.90.

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    У «Бешикташа» сейчас сложный период в виде двух поражений к ряду.

    «Галатасарай» осенний цикл проводит на приличном уровне.

    В таких поединках зачастую бывает высокая результативность. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.75.

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    «Бешикташ» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 25.10.2021. Прогнозы на футбол. Стамбульское дерби будет результативным?
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