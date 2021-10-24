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    Голевое изобилие на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 7.00 на матч АПЛ 24 октября 2021 года

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    Криштиану Роналду
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Октября 2021 года
    Манчестер Юнайтед
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    •  Манчестер Юнайтед 18:30 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Манчестер Юнайтед»

    Криштиану Роналду и компания намереваются побороться за чемпионский титул. Вот только для этого манкунианцы явно сыроваты.

    В минувшем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл. «Лестер» попросту перестрелял команду Оле Гуннара Сульшера (4:2).

    Вновь пропустит поединок ведущий защитник Рафаэль Варан. Его потеря может дорого стоить манкунианцам, особенно с учетом силы атак «Ливерпуля».

    Все прогнозы на АПЛ

    Поединки с мерсисайдцами для «МЮ» традиционно складываются непросто. Из пяти последних очных встреч манкунианцы добыли лишь одну викторию при двух коллизиях.

    «Ливерпуль»

    Минувший тур АПЛ для «Ливерпуля» вышел вполне успешным. Мерсисайдцы смешали с газоном оборону «Уотфорда» (0:5).

    Более того, на неделе «Ливерпуль» выиграл еще и в матче Лиги чемпионов. Выезд в Мадрид к «Атлетико» получился удачным (2:3).

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    • «Ливерпуль» смотрится блестяще. Мохамед Салах забивает регулярно, стараются не отставать Садио Мане и Роберто Фирмино.

    Наверняка в этом поединке команда Юргена Клоппа останется верной своим атакующим традициям. Стоит ожидать от гостей нескольких забитых мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.26, на ничью за 3.70, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.10.

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    Хозяева во многом зависят от кондиций своего лидера Роналду.

    Мощная атака мерсисайдцев наверняка вновь проявит себя.

    Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня, которые наверняка соорудят голевое шоу. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 5.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (7.00), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Голевое изобилие на «Олд Траффорд»?
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