«Манчестер Юнайтед»
Криштиану Роналду и компания намереваются побороться за чемпионский титул. Вот только для этого манкунианцы явно сыроваты.
В минувшем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл. «Лестер» попросту перестрелял команду Оле Гуннара Сульшера (4:2).
Вновь пропустит поединок ведущий защитник Рафаэль Варан. Его потеря может дорого стоить манкунианцам, особенно с учетом силы атак «Ливерпуля».
Поединки с мерсисайдцами для «МЮ» традиционно складываются непросто. Из пяти последних очных встреч манкунианцы добыли лишь одну викторию при двух коллизиях.
«Ливерпуль»
Минувший тур АПЛ для «Ливерпуля» вышел вполне успешным. Мерсисайдцы смешали с газоном оборону «Уотфорда» (0:5).
Более того, на неделе «Ливерпуль» выиграл еще и в матче Лиги чемпионов. Выезд в Мадрид к «Атлетико» получился удачным (2:3).
«Ливерпуль» смотрится блестяще. Мохамед Салах забивает регулярно, стараются не отставать Садио Мане и Роберто Фирмино.
Наверняка в этом поединке команда Юргена Клоппа останется верной своим атакующим традициям. Стоит ожидать от гостей нескольких забитых мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.26, на ничью за 3.70, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.10.
Хозяева во многом зависят от кондиций своего лидера Роналду.
Мощная
Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня, которые наверняка соорудят голевое шоу. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 5.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.00. Для остальных — более умеренный прогноз.