«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду и компания намереваются побороться за чемпионский титул. Вот только для этого манкунианцы явно сыроваты.

В минувшем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл. «Лестер» попросту перестрелял команду Оле Гуннара Сульшера (4:2).

Вновь пропустит поединок ведущий защитник Рафаэль Варан. Его потеря может дорого стоить манкунианцам, особенно с учетом силы атак «Ливерпуля».

Все прогнозы на АПЛ

Поединки с мерсисайдцами для «МЮ» традиционно складываются непросто. Из пяти последних очных встреч манкунианцы добыли лишь одну викторию при двух коллизиях.

«Ливерпуль»

Минувший тур АПЛ для «Ливерпуля» вышел вполне успешным. Мерсисайдцы смешали с газоном оборону «Уотфорда» (0:5).

Более того, на неделе «Ливерпуль» выиграл еще и в матче Лиги чемпионов. Выезд в Мадрид к «Атлетико» получился удачным (2:3).

«Ливерпуль» смотрится блестяще. Мохамед Салах забивает регулярно, стараются не отставать Садио Мане и Роберто Фирмино.

Наверняка в этом поединке команда Юргена Клоппа останется верной своим атакующим традициям. Стоит ожидать от гостей нескольких забитых мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.26, на ничью за 3.70, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.10.

Хозяева во многом зависят от кондиций своего лидера Роналду.

Мощная атака мерсисайдцев наверняка вновь проявит себя .

Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня, которые наверняка соорудят голевое шоу. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 5.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.00. Для остальных — более умеренный прогноз.