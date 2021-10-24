ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав ГрулевРезультативность и потенциал. «Динамо» без труда обыграло «Химки» Эдуардо КамавингаВ чьих руках будущее «Реала»? Восемь главных молодых талантов «сливочных» Тони КроосПримера. «Класико» «Барселоны» и «Реала», «Атлетико» принимает «Реал Сосьедад»
  • 23:59
    • «Арсенал» открыл 9 тур АПЛ победой над «Астон Виллой»
  • 20:58
    • Дубль Грулева позволил «Динамо» разгромить «Химки»
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» продлит безвыигрышную серию «МЮ» в АПЛ?

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Англии 24 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Октября 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 18:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» после восьми туров находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Сейчас в активе «красных дьяволов» 14 очков.

    В предыдущем туре «МЮ» проиграл на выезде «Лестеру», пропустив при этом четыре мяча. И это был далеко не первый ужасный матч команды Оле-Гуннара Сульшера в этом сезоне.

    Через несколько дней «МЮ» выиграл у «Аталанты» в Лиге чемпионов. Но и здесь не обошлось без проблем. После первого тайма итальянцы вели в счете 2:0.

  • Видимость благополучия или конец черной полосы? Волевая победа «МЮ» отложила вопрос увольнения Сульшера
  • Манкунианцы обыграли «Аталанту» в Лиге чемпионов
  • 21/10/2021

    • И только после перерыва «МЮ» смог изменить ситуацию на поле, но есть подозрение, что в матче против более мощного соперника до камбэка бы не дошло. Победный гол, кстати, забил Криштиану Роналду.

    «МЮ» пропускал как минимум один гол в каждом из девяти предыдущих матчей.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» тем временем набрал 18 очков и занимает второе место. Отставание от «Челси» составляет одно очко.

  • Замены Клоппа спасли «Ливерпуль» от поражения «Атлетико»
  • Реакция прессы на матч «Атлетико» — «Ливерпуль»
  • 20/10/2021

    • Среди недели у «Ливерпуля» был непростой матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов. «Мерсисайдцы» быстро забили два мяча, но потом так же легко позволили сопернику отыграться. И все-таки во втором тайме команда Юргена Клоппа дожала соперника.

    Правда, тут надо не забывать про важный нюанс: «Атлетико» к тому моменту уже остался вдесятером после удаления Антуана Гризманна.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ливерпуль» еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне АПЛ. В прошлом туре «красные» разгромили на выезде «Уотфорд» (5:0), а перед этим была яркая ничья с «Манчестер Сити» (2:2).

    У «Ливерпуля» на данный момент лучшая атака в АПЛ. В восьми матчах команда Юргена Клоппа забила 22 мяча.

    Прогноз и ставка

    На «МЮ» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Ливерпуля» — за 2.34.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «МЮ» в последнее время выглядит чересчур уязвимым, бороться с такой игрой за титул будет проблематично. Сульшер при этом отлично умеет готовиться к большим матчам, но есть ощущение, что в предстоящей игре удивить соперника норвежец не сможет. А тем более в том случае, если на поле с первых минут будет Роналду. С португальцем в составе атаки «МЮ», как правило, очень предсказуемы.

    Ставка — победа «Ливерпуля» за 2.34.

    Также можно рассмотреть ставку на гол Мохамеда Салаха за 2.15. Египтянин проводит один из лучших отрезков в карьере, забивая просто в каждом матче.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Вондроушова — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Александрова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оренбург — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Валенсия — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Витебск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арминия — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» продлит безвыигрышную серию «МЮ» в АПЛ?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры