«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после восьми туров находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Сейчас в активе «красных дьяволов» 14 очков.

В предыдущем туре «МЮ» проиграл на выезде «Лестеру», пропустив при этом четыре мяча. И это был далеко не первый ужасный матч команды Оле-Гуннара Сульшера в этом сезоне.

Через несколько дней «МЮ» выиграл у «Аталанты» в Лиге чемпионов. Но и здесь не обошлось без проблем. После первого тайма итальянцы вели в счете 2:0.

И только после перерыва «МЮ» смог изменить ситуацию на поле, но есть подозрение, что в матче против более мощного соперника до камбэка бы не дошло. Победный гол, кстати, забил Криштиану Роналду.

«МЮ» пропускал как минимум один гол в каждом из девяти предыдущих матчей.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем набрал 18 очков и занимает второе место. Отставание от «Челси» составляет одно очко.

Среди недели у «Ливерпуля» был непростой матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов. «Мерсисайдцы» быстро забили два мяча, но потом так же легко позволили сопернику отыграться. И все-таки во втором тайме команда Юргена Клоппа дожала соперника.

Правда, тут надо не забывать про важный нюанс: «Атлетико» к тому моменту уже остался вдесятером после удаления Антуана Гризманна.

Все прогнозы на АПЛ

«Ливерпуль» еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне АПЛ. В прошлом туре «красные» разгромили на выезде «Уотфорд» (5:0), а перед этим была яркая ничья с «Манчестер Сити» (2:2).

У «Ливерпуля» на данный момент лучшая атака в АПЛ. В восьми матчах команда Юргена Клоппа забила 22 мяча.

Прогноз и ставка

На «МЮ» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Ливерпуля» — за 2.34.

«МЮ» в последнее время выглядит чересчур уязвимым, бороться с такой игрой за титул будет проблематично. Сульшер при этом отлично умеет готовиться к большим матчам, но есть ощущение, что в предстоящей игре удивить соперника норвежец не сможет. А тем более в том случае, если на поле с первых минут будет Роналду. С португальцем в составе атаки «МЮ», как правило, очень предсказуемы.

Ставка — победа «Ливерпуля» за 2.34.

Также можно рассмотреть ставку на гол Мохамеда Салаха за 2.15. Египтянин проводит один из лучших отрезков в карьере, забивая просто в каждом матче.