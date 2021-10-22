«Сампдория» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 21:45 мск. «Сампдория» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» в нынешнем сезоне стартом не порадовала. Генуэзцы, подобно своим землякам из «Дженоа», окапались внизу турнирной таблицы.

Не помогает даже квалифицированная атака во главе с Фабио Квальяреллой. Правда, нет сомнений, что опытнейший форвард еще скажет свое веское слово.

В минувшем туре «Сампдория» не сумела разжиться очками. Поражение от «Кальяри» (3:1) получилось справедливым.

Все прогнозы на Серию А

«Специя» для «Сампдории» — далеко не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда добыла две победы, дважды уступив.

«Специя»

Нет никакой сенсации, что эта команда с первых туров оказалась рядом с опасной зоной. От «Специи» ждут вылета в Серию В, что никого не удивит.

Однако в минувшем туре «Специя» показала зубы. Победу над «Салернитаной» (2:1) принесли успешные действия украинца Виктора Коваленко.

Беспокоит только крайне слабая оборонительная линия. Команда пропустила больше всех в Серии А — 20 мячей.

Безусловно, победа в прошлом туре прибавит игрокам «Специи» позитивных эмоций. Впрочем, гости наверняка будут рады даже ничьей на «Луиджи Феррарисе».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сампдорию» за 1.72, на ничью за 4.20, а на «Специю» — за 4.70.

Хозяевам уже пора прервать месячную серию без побед.

«Специя» слишком много пропускает в свои ворота.

Хозяева мотивированы оторваться от опасной зоны, чему должна помочь сильная по именам атака. Наши прогноз и ставка — Победа «Сампдории» во 2 тайме с коэффициентом 2.05.