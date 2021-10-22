ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Ювентус»Класс бьет порядок. «Зенит» играл с «Юве» на ничью и получил поражение «Спартак» — «Лестер»Вырвали поражение из пасти победы. «Спартак» вел в матче с «Лестером», но развалился к перерыву Юрген Клопп Замены Клоппа спасли «Ливерпуль» от поражения «Атлетико»
  • 23:52
    • «Ювентус» вырвал победу у «Зенита» в матче Лиги чемпионов
  • 19:25
    • Покер Дака принес «Лестеру» волевую победу над «Спартаком»
  • 00:01
    • «Бавария» забила 4 мяча в ворота «Бенфики»
  • 23:55
    • «Челси» разгромил «Мальмё», Жоржиньо оформил дубль
  • 23:54
    • МЮ победил «Аталанту», отыгравшись с 0:2
  • 23:52
    • «Лилль» и «Севилья» голов не забили
  • 21:42
    • Гол Пике принес «Барселоне» победу над «Динамо»
    Все новости спорта

    «Сампа» дожмет «Специю»?

    «Сампдория» — «Специя». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Серия А, 22 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Сампдорию Прогнозы на Специя Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Специя»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Квальярелла
    «Сампдория» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 21:45 мск. «Сампдория» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 22 Октября 2021 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 21:45 Специя Специя
  • Италия. Серия А
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Сампдория»

    «Сампдория» в нынешнем сезоне стартом не порадовала. Генуэзцы, подобно своим землякам из «Дженоа», окапались внизу турнирной таблицы.

    Не помогает даже квалифицированная атака во главе с Фабио Квальяреллой. Правда, нет сомнений, что опытнейший форвард еще скажет свое веское слово.

    В минувшем туре «Сампдория» не сумела разжиться очками. Поражение от «Кальяри» (3:1) получилось справедливым.

    Все прогнозы на Серию А

    «Специя» для «Сампдории» — далеко не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда добыла две победы, дважды уступив.

    «Специя»

    Нет никакой сенсации, что эта команда с первых туров оказалась рядом с опасной зоной. От «Специи» ждут вылета в Серию В, что никого не удивит.

    Однако в минувшем туре «Специя» показала зубы. Победу над «Салернитаной» (2:1) принесли успешные действия украинца Виктора Коваленко.

  • Молдавская сказка кончилась в Милане. «Интер» не дал «Шерифу» сотворить очередную сенсацию
  • Миланский «Интер» одержал домашнюю победу со счетом 3:1 над молдавским «Шерифом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • Беспокоит только крайне слабая оборонительная линия. Команда пропустила больше всех в Серии А — 20 мячей.

    Безусловно, победа в прошлом туре прибавит игрокам «Специи» позитивных эмоций. Впрочем, гости наверняка будут рады даже ничьей на «Луиджи Феррарисе».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сампдорию» за 1.72, на ничью за 4.20, а на «Специю» — за 4.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяевам уже пора прервать месячную серию без побед.

    «Специя» слишком много пропускает в свои ворота.

    Хозяева мотивированы оторваться от опасной зоны, чему должна помочь сильная по именам атака. Наши прогноз и ставка — Победа «Сампдории» во 2 тайме с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Маррей — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Саккари — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рублев — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Герасимов — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ХИК — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Йокерит — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кудерметова — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Витесс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Карабах — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лацио — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сампдория» — «Специя»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на футбол. «Сампа» дожмет «Специю»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры