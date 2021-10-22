«Сампдория»
«Сампдория» в нынешнем сезоне стартом не порадовала. Генуэзцы, подобно своим землякам из «Дженоа», окапались внизу турнирной таблицы.
Не помогает даже квалифицированная атака во главе с Фабио Квальяреллой. Правда, нет сомнений, что опытнейший форвард еще скажет свое веское слово.
В минувшем туре «Сампдория» не сумела разжиться очками. Поражение от «Кальяри» (3:1) получилось справедливым.
«Специя» для «Сампдории» — далеко не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда добыла две победы, дважды уступив.
«Специя»
Нет никакой сенсации, что эта команда с первых туров оказалась рядом с опасной зоной. От «Специи» ждут вылета в Серию В, что никого не удивит.
Однако в минувшем туре «Специя» показала зубы. Победу над «Салернитаной» (2:1) принесли успешные действия украинца Виктора Коваленко.
Беспокоит только крайне слабая оборонительная линия. Команда пропустила больше всех в Серии А — 20 мячей.
Безусловно, победа в прошлом туре прибавит игрокам «Специи» позитивных эмоций. Впрочем, гости наверняка будут рады даже ничьей на «Луиджи Феррарисе».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сампдорию» за 1.72, на ничью за 4.20, а на «Специю» — за 4.70.
Хозяевам уже пора прервать месячную серию без побед.
Хозяева мотивированы оторваться от опасной зоны, чему должна помочь сильная по именам атака. Наши прогноз и ставка — Победа «Сампдории» во 2 тайме с коэффициентом 2.05.