В 23-м туре чемпионата Швеции по футболу «Юргорден» на своем поле сразится с «Эльфсборгом». Встреча пройде 18 октября в Стокгольме на «Теле2 Арене» и начнется в 20:00 по мск. «Юргорден» — «Эльфсборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юргорден»

С 44 очками «Юргорден» за восемь туров до завершения первенства делит с АИКом первое место, а третий «Мальме» отстает всего лишь на три балла. Так что борьба за золото будет не шуточной.

В минувшем туре «зоопарк» проиграл как раз АИКу на его поле со счетом 0:1. Этим фиаско он прервал свою серию без поражений, состоящую на тот момент из четырех встреч, где было три виктории.

В данном удачном отрезке клуб из Стокгольма переиграл дома 4:1 «Хаммарбю» и 3:2 «Дегерфорс», и на выезде 3:0 «Эстерсунд», а также расписал мировую с «Мальме» 1:1 вне родных стен.

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На своей арене в текущем чемпионате Швеции «Юргоден» выиграл восемь игр из 11 при двух мировых исходах и всего одном поражении, разница мячей — 24:10.

«Эльфсборг»

У «Эльфсборга» на счету после 22 туров числится 39 баллов, с которыми он идет четвертым и при определенных условиях еще может побороться за золотые награды, так как от лидеров отстает на пять пунктов.

К данной встречи коллектив из Буроса подходит после домашней победы над «Гетеборгом» со счетом 1:0. Данной викторий он прервал свою 3-матчевую серию поражений.

В этот неудачный период «желтые» были повержены в гостях «Эстерсундом» 1:3 и «Мьельбю» 0:4, а также дома уступили «Мальме» со счетом 0:1. Перед этим в чемпионате они не проигрывали 11 встреч подряд, выиграв в девяти случаев.

Гостевая статистика «Эльфсборга» в данном первенстве выглядит следующим образом: пять викторий, четыре поражения и одна ничья, разница мячей — 14:12.

В первом круге «Юргорден» обыграл «Эльфсборг» на его поле 2:0, а в прошлом сезоне «желтые» в поединках с «зоопарком» набрали четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Юргордена» предлагают — 1.92.

На викторию «Эльфсборга» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.82.

В последнее время «Эльфсборг» очень много проигрывает, особенно в гостях. А так как «Юргорден» на своем поле выступает сильно, то в данном противостоянии отдает предпочтение хозяевам.