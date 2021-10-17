«Севилья» сыграет на выезде против против «Сельты» в рамках девятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 октября в Виго, начало — в 17:15 мск. «Сельта» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» после восьми туров имеет в своем активе семь очков и находится в турнирной таблице Ла Лиги на 16-м месте.

Клуб из Виго, как обычно, слабо начало сезон. Первую победу команда Эдуардо Коудета одержала только в шестом туре, когда выиграла в гостях у «Леванте».

Потом была еще одна победа — домашняя над «Гранадой». Но перед паузой на матчи сборных «Сельта» снова уступила, не сумев набрать очки в гостевой встрече с «Эльче».

«Сельта» потерпела три поражения в четырех домашних матчах текущего сезона.

«Севилья»

«Севилья» тем временем после семи сыгранных матчей занимает четвертое место.

Отставание от «Реала», «Атлетико» и «Реал Сосьедада» составляет три очка, но при этом у команда Хулена Лопетеги есть еще игра в запасе.

«Севилья» на старте выдала серию из шести матчей без поражений, но две недели назад все-таки проиграла, уступив в гостях «Гранаде». Возможно, команда не успела восстановиться после энергозатратной игры против «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов.

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«Севилья» не смогла набрать очки только в одном из четырех предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Сельту» в этом матче можно поставить за 3.64, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Севильи» — за 2.36.

В прошлом сезоне команды провели два классных матча. Оба раза выиграла «Севилья» — 4:2 дома и 4:3 в гостях.

Вряд ли стоит рассчитывать на такой голепад, но соперники вполне могут обменяться забитыми мячами.

Ставка — обе команды забьют за 1.93.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.65.