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    «Севилья» и «Сельта» снова устроят перестрелку?

    «Сельта» — «Севилья». Прогноз (к. 2.65) и ставки на чемпионат Испании 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Севилья»
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    В прошлом сезоне в двух матчах между «Сельтой» и «Севильей» было забито 13 мячей
    «Севилья» сыграет на выезде против против «Сельты» в рамках девятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 октября в Виго, начало — в 17:15 мск. «Сельта» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Октября 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 17:15 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.23
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Сельта»

    «Сельта» после восьми туров имеет в своем активе семь очков и находится в турнирной таблице Ла Лиги на 16-м месте.

    Клуб из Виго, как обычно, слабо начало сезон. Первую победу команда Эдуардо Коудета одержала только в шестом туре, когда выиграла в гостях у «Леванте».

    Потом была еще одна победа — домашняя над «Гранадой». Но перед паузой на матчи сборных «Сельта» снова уступила, не сумев набрать очки в гостевой встрече с «Эльче».

    «Сельта» потерпела три поражения в четырех домашних матчах текущего сезона.

    «Севилья»

    «Севилья» тем временем после семи сыгранных матчей занимает четвертое место.

    Отставание от «Реала», «Атлетико» и «Реал Сосьедада» составляет три очка, но при этом у команда Хулена Лопетеги есть еще игра в запасе.

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    • «Севилья» на старте выдала серию из шести матчей без поражений, но две недели назад все-таки проиграла, уступив в гостях «Гранаде». Возможно, команда не успела восстановиться после энергозатратной игры против «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов.

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    «Севилья» не смогла набрать очки только в одном из четырех предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Сельту» в этом матче можно поставить за 3.64, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Севильи» — за 2.36.

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    В прошлом сезоне команды провели два классных матча. Оба раза выиграла «Севилья» — 4:2 дома и 4:3 в гостях.

    Вряд ли стоит рассчитывать на такой голепад, но соперники вполне могут обменяться забитыми мячами.

    Ставка — обе команды забьют за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.65.

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    «Сельта» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. «Севилья» и «Сельта» снова устроят перестрелку?
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