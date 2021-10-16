В субботу, 16 октября, в Валенсии местный клуб «Леванте» сыграет против «Хетафе» в 9-м туре испанской Примеры. Поединок начнется в 19:30 по мск. «Леванте» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

Прошлый розыгрыш Примеры «Леванте» завершил во второй половине турнирной таблицы, но борьбу за выживание на финише не вел, так как имел хороший очковый запас перед ней.

В текущем же испанском первенстве «лягушки» пока идут на вылет, имея в своей копилке только четыре балла, однако от безопасной строки отстают всего на два пункта.

В текущем первенстве клуб из Валенсии еще не побеждал, четыре раза сыграв вничью и столько же раз проиграв. Причем три из этих фиаско были в последних турах, где он уступил 0:2 дома «Сельте», а также в гостях 0:3 «Барселоне» и 0:1 «Мальорке».

Все прогнозы на футбол

Сейчас у «Леванте» 16-матчевая безвыигрышная серия в рамках Примеры, где девять встреч клуб проиграл. Последний раз «лягушки» выигрывали аж середине апреля, одолев тогда «Эйбар» 1:0.

«Хетафе»

В минувшем розыгрыше Примеры клуб из пригорода Мадрида с некоторыми трудностями смог сохранить свое место в элите, опередив опасную зону на четыре пункта.

В этом же первенстве «Хетафе» набрал только один пункт и закономерно засел на дне турнирки, забив всего три гола в восьми встречах при 13 пропущенных.

В прошлом туре «городские» как раз добыли свои единственные баллы в сезоне, сыграв дома вничью с «Реал Сосьедадом» 1:1, а игровым дне ранее они были биты в гостях «Бетисом» со счетом 0:2.

Вне родных стен «Хетафе» одержал лишь одну победу за 15 последних матчей и проиграл 12 поединков в данном отрезке.

В прошлом сезоне данные клубы обменялись домашними викториями — 3:0 и 1:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 2.58.

На викторию «Хетафе» дают — 3.12, ничья оценена — в 3.14.

Эти команды имеют большие проблемы в завершающей стадии, но в очном противостоянии аутсайдеры вполне могут хоть по разу огорчить друг друга.