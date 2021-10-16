ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан ВирцФлориан Вирц: будущее «Байера» и сборной Германии
  • 22:59
    • Источник: Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ, какую бы зарплату ему ни предложили
  • 20:55
    • «Йокерит» дома одолел «Сибирь» и вышел на первое место в конференции
  • 20:14
    • Жирков о конфликте со Слуцким: Хотел встать и сказать: «Да пошли вы!»
    Все новости спорта

    Аутсайдеры хоть по разу огорчат друг друга

    «Леванте» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Чемпионат Испании, 16 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Хетафе Прогнозы на Леванте Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Хетафе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосе Кампанья
    В субботу, 16 октября, в Валенсии местный клуб «Леванте» сыграет против «Хетафе» в 9-м туре испанской Примеры. Поединок начнется в 19:30 по мск. «Леванте» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 16 Октября 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 19:30 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.02
  • Ставка!
    •

    «Леванте»

    Прошлый розыгрыш Примеры «Леванте» завершил во второй половине турнирной таблицы, но борьбу за выживание на финише не вел, так как имел хороший очковый запас перед ней.

    В текущем же испанском первенстве «лягушки» пока идут на вылет, имея в своей копилке только четыре балла, однако от безопасной строки отстают всего на два пункта.

    В текущем первенстве клуб из Валенсии еще не побеждал, четыре раза сыграв вничью и столько же раз проиграв. Причем три из этих фиаско были в последних турах, где он уступил 0:2 дома «Сельте», а также в гостях 0:3 «Барселоне» и 0:1 «Мальорке».

    Все прогнозы на футбол

    Сейчас у «Леванте» 16-матчевая безвыигрышная серия в рамках Примеры, где девять встреч клуб проиграл. Последний раз «лягушки» выигрывали аж середине апреля, одолев тогда «Эйбар» 1:0.

    «Хетафе»

    В минувшем розыгрыше Примеры клуб из пригорода Мадрида с некоторыми трудностями смог сохранить свое место в элите, опередив опасную зону на четыре пункта.

    В этом же первенстве «Хетафе» набрал только один пункт и закономерно засел на дне турнирки, забив всего три гола в восьми встречах при 13 пропущенных.

  • Финальный тест для России, Испании и Нидерландов
  • Расклады отбора на ЧМ-2022 в Европе
  • 13/10/2021

    • В прошлом туре «городские» как раз добыли свои единственные баллы в сезоне, сыграв дома вничью с «Реал Сосьедадом» 1:1, а игровым дне ранее они были биты в гостях «Бетисом» со счетом 0:2.

    Вне родных стен «Хетафе» одержал лишь одну победу за 15 последних матчей и проиграл 12 поединков в данном отрезке.

    В прошлом сезоне данные клубы обменялись домашними викториями — 3:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 2.58.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Хетафе» дают — 3.12, ничья оценена — в 3.14.

    Эти команды имеют большие проблемы в завершающей стадии, но в очном противостоянии аутсайдеры вполне могут хоть по разу огорчить друг друга.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Трактор — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Куньлунь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Фриц — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Басилашвили — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.78
  • Экспресс 15 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Эйбар — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Леванте» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Аутсайдеры хоть по разу огорчат друг друга
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры