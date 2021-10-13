«Оренбург» сыграет на своем поле с «Текстильщиком» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 октября, начало — в 16:00 мск. «Оренбург» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» продолжает лидировать в ФНЛ. Команда Марцела Лички на два очка опережает идущую следом «Аланию».

У команды самая надежная в лиге оборона. «Оренбург» пропустил только 12 мячей в 16 поединках.

В минувшем туре «Оренбург» уступил как раз «Алании» (1:0). Такая вот неприятная тенденция проигрывать конкурентам за повышение в классе.

Прогнозы на ФНЛ

Разумеется, в матче с одним из аутсайдеров лиги подопечные Лички будут атаковать большими силами. Так что вполне стоит ожидать от хозяев быстрых голов.

«Текстильщик»

Ивановскому клубу в этом сезоне будет очень трудно. Вот и на текущий момент «текстильщики» занимают вылетающее 17 место.

В минувшем туре «Текстильщик» вновь разочаровал результатом. Команда дома не сумела одолеть «Томь» (1:1).

Ивановцы не выигрывают уже в двух матчах подряд. И это притом, что до спасительной 16 позиции не хватает четырех очков.

Команда крайне слабо выглядит в атаке — 12 мячей. При этом ивановцы из трех очных поединков с «Оренбургом» разжились двумя ничьими при одной коллизии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.75, на ничью за 3.74, а на «Текстильщик» — за 4.64.

Команда Лички смотрится мощнее соперника , что и продемонстрирует с первых минут матча.

«Текстильщику» с трудом даются голы, да и тягаться с лидером команде не по силам.

Хозяева наверняка будут стремиться укрепить лидерство в ФНЛ, а значит, стоит ждать от них натиска с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.50.