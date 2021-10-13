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    «Оренбург» обеспечит результативный первый тайм?

    «Оренбург» — «Текстильщик». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, ФНЛ, 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Текстильщик»
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    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Текстильщиком» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 октября, начало — в 16:00 мск. «Оренбург» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 7.40
  • 2
  • 21.00
  • Ставка!
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    «Оренбург»

    «Оренбург» продолжает лидировать в ФНЛ. Команда Марцела Лички на два очка опережает идущую следом «Аланию».

    У команды самая надежная в лиге оборона. «Оренбург» пропустил только 12 мячей в 16 поединках.

    В минувшем туре «Оренбург» уступил как раз «Алании» (1:0). Такая вот неприятная тенденция проигрывать конкурентам за повышение в классе.

    Прогнозы на ФНЛ

    Разумеется, в матче с одним из аутсайдеров лиги подопечные Лички будут атаковать большими силами. Так что вполне стоит ожидать от хозяев быстрых голов.

    «Текстильщик»

    Ивановскому клубу в этом сезоне будет очень трудно. Вот и на текущий момент «текстильщики» занимают вылетающее 17 место.

    В минувшем туре «Текстильщик» вновь разочаровал результатом. Команда дома не сумела одолеть «Томь» (1:1).

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    • Ивановцы не выигрывают уже в двух матчах подряд. И это притом, что до спасительной 16 позиции не хватает четырех очков.

    Команда крайне слабо выглядит в атаке — 12 мячей. При этом ивановцы из трех очных поединков с «Оренбургом» разжились двумя ничьими при одной коллизии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.75, на ничью за 3.74, а на «Текстильщик» — за 4.64.

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    Команда Лички смотрится мощнее соперника, что и продемонстрирует с первых минут матча.

    «Текстильщику» с трудом даются голы, да и тягаться с лидером команде не по силам.

    Хозяева наверняка будут стремиться укрепить лидерство в ФНЛ, а значит, стоит ждать от них натиска с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.50.

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    «Оренбург» — «Текстильщик»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на футбол. «Оренбург» обеспечит результативный первый тайм?
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