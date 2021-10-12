Сборная Швейцарии сыграет на выезде с командой Литвы в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 12 октября в Вильнюсе, начало — в 21:45 мск. Литва — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Литва

Сборная Литвы занимает последнее место в своей отборочной группе. В шести матчах она набрала лишь три очка.

При этом до прошлой неделе у литовцев была неприятная серия из пяти поражений. Но в минувшую субботу они неожиданно обыграли Болгарию, при этом забив три мяча.

Это был первый матч в Литвы в этом году, в котором она не проиграла. До этого было девять поражений.

Литва в шести матчах отбора пропустила 14 мячей.

Швейцария

Тем временем Швейцария продолжает погоню за Италией. Отставание от действующих чемпионов Европы составляет три очка, но у швейцарцев есть еще игра в запасе. Так что вся борьба за прямую путевку на ЧМ еще впереди.

Несколько дней назад сборная Швейцарии одержала домашнюю победу над Северной Ирландией (2:0). Команде Мурата Якина очень помогло удаление в составе соперника, который весь второй тайм провел вдесятером.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сборная Швейцарии — одна из тех, кто еще ни разу не проигрывал в текущем отборе.

При этом в пяти матчах швейцарцы пропустили лишь один мяч. Их встреча с Италией завершилась со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

На Литву в этом матче можно поставить за 15.25, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу Швейцарии — за 1.23.

В конце марта швейцарцы выиграли у Литвы всего лишь со счетом 1:0. На этот раз надо постараться не доводить до такой нервной обстановки.

Ставка — победа Швейцарии + тотал матча больше 2,5 за 1.75.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Швейцарии больше 2,5 за 2.02.