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    Сможет ли Швейцария разгромить Литву?

    Литва — Швейцария. Прогноз (к. 2.02) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Литва — Швейцария
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    Сборная Швейцарии еще ни разу не проигрывала в этом отборе
    Сборная Швейцарии сыграет на выезде с командой Литвы в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 12 октября в Вильнюсе, начало — в 21:45 мск. Литва — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C 12 Октября 2021 года
    Литва
  • Вильнюс
    •  Литва 21:45 Швейцария Швейцария
  • Берн
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 13.00
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.22
  • Ставка!
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    Литва

    Сборная Литвы занимает последнее место в своей отборочной группе. В шести матчах она набрала лишь три очка.

    При этом до прошлой неделе у литовцев была неприятная серия из пяти поражений. Но в минувшую субботу они неожиданно обыграли Болгарию, при этом забив три мяча.

    Это был первый матч в Литвы в этом году, в котором она не проиграла. До этого было девять поражений.

    Литва в шести матчах отбора пропустила 14 мячей.

    Швейцария

    Тем временем Швейцария продолжает погоню за Италией. Отставание от действующих чемпионов Европы составляет три очка, но у швейцарцев есть еще игра в запасе. Так что вся борьба за прямую путевку на ЧМ еще впереди.

    Несколько дней назад сборная Швейцарии одержала домашнюю победу над Северной Ирландией (2:0). Команде Мурата Якина очень помогло удаление в составе соперника, который весь второй тайм провел вдесятером.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сборная Швейцарии — одна из тех, кто еще ни разу не проигрывал в текущем отборе.

    При этом в пяти матчах швейцарцы пропустили лишь один мяч. Их встреча с Италией завершилась со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    На Литву в этом матче можно поставить за 15.25, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу Швейцарии — за 1.23.

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    В конце марта швейцарцы выиграли у Литвы всего лишь со счетом 1:0. На этот раз надо постараться не доводить до такой нервной обстановки.

    Ставка — победа Швейцарии + тотал матча больше 2,5 за 1.75.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Швейцарии больше 2,5 за 2.02.

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    Литва — Швейцария: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Швейцария разгромить Литву?
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