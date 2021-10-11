Аргентина
Сборная Аргентины после девяти сыгранных матчей занимает второе место в южноамериканской отборочной группе. «Альбиселесте» опережают на три очка Эквадор и Уругвай.
Аргентинцы еще ни разу не проигрывали в текущей квалификации — пять побед и четыре ничьи. И за все это время они пропустили лишь шесть мячей.
Ранее на этой неделе Аргентина сыграла на выезде вничью с Парагваем — 0:0.
В прошлом месяце команда Лионеля Скалони одержала уверенные победы над Венесуэлой и Боливией.
Аргентина набрала восемь очков в четырех предыдущих матчах отбора на своем поле.
Уругвай
Уругвай тем временем находится на четвертом месте, отставая от Аргентины на три очка, а от Эквадора по дополнительным показателям.
Уругвайцы в первом октябрьском матче тоже сыграли вничью — домашняя встреча с Колумбией завершилась со счетом 0:0.
Несмотря на внушительный состав — взять хотя бы Луиса Суареса и Эдинсона Кавани — сборная Уругвая, как правило, испытывает серьезные проблемы в атаке. В десяти матчах отбора команда Оскара Табареса забила лишь 13 мячей.
При этом в текущей квалификации три матча с участием Уругвая завершились вничью 0:0.
Уругвай одержал только одну победу в четырех гостевых матчах отбора на ЧМ.
Прогноз и ставка
На Аргентину в этом матче можно поставить за 1.73, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу Уругвая — за 6.00.
Голевой феерии здесь точно не будет. Борьбы и эмоций будет много, а всего остального — мало.
Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.78.
Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 8.10.