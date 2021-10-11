Сборная Аргентины сыграет на своем поле с командой Уругвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 октября в Буэнос-Айресе, начало — в 02:30 мск. Аргентина — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Сборная Аргентины после девяти сыгранных матчей занимает второе место в южноамериканской отборочной группе. «Альбиселесте» опережают на три очка Эквадор и Уругвай.

Аргентинцы еще ни разу не проигрывали в текущей квалификации — пять побед и четыре ничьи. И за все это время они пропустили лишь шесть мячей.

Ранее на этой неделе Аргентина сыграла на выезде вничью с Парагваем — 0:0.

В прошлом месяце команда Лионеля Скалони одержала уверенные победы над Венесуэлой и Боливией.

Аргентина набрала восемь очков в четырех предыдущих матчах отбора на своем поле.

Уругвай

Уругвай тем временем находится на четвертом месте, отставая от Аргентины на три очка, а от Эквадора по дополнительным показателям.

Уругвайцы в первом октябрьском матче тоже сыграли вничью — домашняя встреча с Колумбией завершилась со счетом 0:0.

Несмотря на внушительный состав — взять хотя бы Луиса Суареса и Эдинсона Кавани — сборная Уругвая, как правило, испытывает серьезные проблемы в атаке. В десяти матчах отбора команда Оскара Табареса забила лишь 13 мячей.

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При этом в текущей квалификации три матча с участием Уругвая завершились вничью 0:0.

Уругвай одержал только одну победу в четырех гостевых матчах отбора на ЧМ.

Прогноз и ставка

На Аргентину в этом матче можно поставить за 1.73, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу Уругвая — за 6.00.

Голевой феерии здесь точно не будет. Борьбы и эмоций будет много, а всего остального — мало.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.78.

Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 8.10.