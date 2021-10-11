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    Аргентина и Уругвая не забьют ни одного мяча?

    Аргентина — Уругвай. Прогноз (к. 8.10) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Уругвай
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    Лионель Месси
    Сборная Аргентины сыграет на своем поле с командой Уругвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 октября в Буэнос-Айресе, начало — в 02:30 мск. Аргентина — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аргентина

    Сборная Аргентины после девяти сыгранных матчей занимает второе место в южноамериканской отборочной группе. «Альбиселесте» опережают на три очка Эквадор и Уругвай.

    Аргентинцы еще ни разу не проигрывали в текущей квалификации — пять побед и четыре ничьи. И за все это время они пропустили лишь шесть мячей.

    Ранее на этой неделе Аргентина сыграла на выезде вничью с Парагваем — 0:0.

    В прошлом месяце команда Лионеля Скалони одержала уверенные победы над Венесуэлой и Боливией.

    Аргентина набрала восемь очков в четырех предыдущих матчах отбора на своем поле.

    Уругвай

    Уругвай тем временем находится на четвертом месте, отставая от Аргентины на три очка, а от Эквадора по дополнительным показателям.

    Уругвайцы в первом октябрьском матче тоже сыграли вничью — домашняя встреча с Колумбией завершилась со счетом 0:0.

    Несмотря на внушительный состав — взять хотя бы Луиса Суареса и Эдинсона Кавани — сборная Уругвая, как правило, испытывает серьезные проблемы в атаке. В десяти матчах отбора команда Оскара Табареса забила лишь 13 мячей.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    При этом в текущей квалификации три матча с участием Уругвая завершились вничью 0:0.
    Уругвай одержал только одну победу в четырех гостевых матчах отбора на ЧМ.

    Прогноз и ставка

    На Аргентину в этом матче можно поставить за 1.73, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу Уругвая — за 6.00.

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    Голевой феерии здесь точно не будет. Борьбы и эмоций будет много, а всего остального — мало.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.78.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 8.10.

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    Аргентина — Уругвай: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Аргентина и Уругвая не забьют ни одного мяча?
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