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    «Уфа» переиграет «Урал»?

    «Уфа» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, РПЛ, 3 октября 2021 года

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    Филип Мрзляк
    «Уфа» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 14:00 мск. «Уфа» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Октября 2021 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Уфа»

    «Уфа» борется за выживание в РПЛ. Впрочем, пока Алексею Стукалову удается держать ситуацию под относительным контролем.

    На данный момент уфимцы находятся на 12 месте, как раз над зоной стыков. При этом отрыв от этой самой зоны измеряется лишь в преимуществе по дополнительным показателям.

    В минувшем туре «Уфа» потерпела выездное поражение. Со «Спартаком» тягаться было непросто, и в итоге парни Стукалова уступили (2:0).

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    Основная проблема туляков — слабые оборонительные редуты. Пропущено 16 мячей в 9 поединках. Вот и приходится Стукалову делать ротацию.

    «Урал»

    Эта команда стартовала в чемпионате катастрофически неудачно. Однако Игорь Шалимов пытается исправить ситуацию.

    В минувшем туре «Урал» добыл важнейшую викторию. Дома екатеринбуржцы оставили ни с чем тульский «Арсенал» (2:0).

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  • 30/09/2021

    • И все же, на текущий момент «Урал» занимает последнее 16 место с 6 очками в активе. При этом отставание от зоны стыков составляет всего один пункт.

    Команда забивает с огромнейшей натугой. В 9 встречах команда Шалимова забила лишь четырежды, причем дважды — в прошлом туре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уфу» за 2.00, на ничью за 3.10, а на «Урал» — за 4.33.

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    Уфимцы смотрятся монолитнее, к тому же играют на родной арене.

    «Урал», несмотря на серию из трех матчей без поражений, испытывает трудности в обороне.

    Уфимцы постараются оторваться от группы аутсайдеров, для чего будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Уфы» с коэффициентом 2.00.

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    «Уфа» — «Урал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. «Уфа» переиграет «Урал»?
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