«Атлетик» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 октября, начало — в 22:00 мск. «Атлетик» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» в этом сезоне вряд ли потянет биться за еврокубковую зону. Баски нестабильны, к тому же забивают с заметным скрипом.

На текущий момент в активе у «Атлетика» 10 очков. Команда занимает 10 место, имея положительную, но скромную разницу забитых и пропущенных мячей — 6:4.

В минувшем туре «Атлетик» на выезде сыграл вничью с «Валенсией» (1:1). Причем команда не может выиграть уже в третьем матче к ряду.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Против «Алавеса» баски играют с переменным успехом. В пяти последних поединках «Атлетик» добыл две победы при двух коллизиях.

«Алавес»

Эта команда все никак не может вылезти из зоны вылета. Что говорить, если «Алавес» забил только два гола в 6 матчах?!

На текущий момент «Алавес» занимает предпоследнее 19 место с 3 очками в активе. Причем пропускает команда, в среднем, почти два гола за матч (11 мячей).

В минувшем туре «Алавес» добыл первую викторию в сезоне, и какую! Дома минимально был повержен действующий чемпион «Атлетико».

Старт сезона команда откровенно провалила. Между тем, списывать «Алавес» со счетов никак нельзя, ведь опыт выживания в Примере у него огромный.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 1.59, на ничью за 3.80, а на «Алавес» — за 6.80.

Хозяева натужно куют победы, вот и на сей раз додавят соперника после перерыва .

«Алавес» по игре смотрится едва ли не хуже всех в лиге, и даже последняя виктория пока не говорит о системном улучшении ситуации.

Хозяева наверняка будут активно атаковать, и в концовке встречи должны добиться своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Атлетика» -0.75 во 2 тайме с коэффициентом 2.29.