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    Сумеют ли баски дожать «Алавес»?

    «Атлетик» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Примера, 1 октября 2021 года

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    Икер Муниаин
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 октября, начало — в 22:00 мск. «Атлетик» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Октября 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Алавес Алавес
  • Витория
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Атлетик»

    «Атлетик» в этом сезоне вряд ли потянет биться за еврокубковую зону. Баски нестабильны, к тому же забивают с заметным скрипом.

    На текущий момент в активе у «Атлетика» 10 очков. Команда занимает 10 место, имея положительную, но скромную разницу забитых и пропущенных мячей — 6:4.

    В минувшем туре «Атлетик» на выезде сыграл вничью с «Валенсией» (1:1). Причем команда не может выиграть уже в третьем матче к ряду.

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    Против «Алавеса» баски играют с переменным успехом. В пяти последних поединках «Атлетик» добыл две победы при двух коллизиях.

    «Алавес»

    Эта команда все никак не может вылезти из зоны вылета. Что говорить, если «Алавес» забил только два гола в 6 матчах?!

    На текущий момент «Алавес» занимает предпоследнее 19 место с 3 очками в активе. Причем пропускает команда, в среднем, почти два гола за матч (11 мячей).

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    • В минувшем туре «Алавес» добыл первую викторию в сезоне, и какую! Дома минимально был повержен действующий чемпион «Атлетико».

    Старт сезона команда откровенно провалила. Между тем, списывать «Алавес» со счетов никак нельзя, ведь опыт выживания в Примере у него огромный.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 1.59, на ничью за 3.80, а на «Алавес» — за 6.80.

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    Хозяева натужно куют победы, вот и на сей раз додавят соперника после перерыва.

    «Алавес» по игре смотрится едва ли не хуже всех в лиге, и даже последняя виктория пока не говорит о системном улучшении ситуации.

    Хозяева наверняка будут активно атаковать, и в концовке встречи должны добиться своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Атлетика» -0.75 во 2 тайме с коэффициентом 2.29.

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    «Атлетик» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 01.10.2021. Прогнозы на футбол. Сумеют ли баски дожать «Алавес»?
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