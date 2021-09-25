«Лидс» сыграет на своем поле против «Вест Хэмом» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 сентября в Лидсе на «Элланд Роуд», начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» начал сезон далеко не так, как планировал. Хозяева поля занимают лишь 17-е место в АПЛ, где у него три мировые и два поражения.

В прошлом туре «Павлины» сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) на выезде. Ранее команда Марсело Бьелсы потерпела поражение от «Ливерпуля» — 0:3.

В конце прошлого месяца клуб сыграл вничью с «Эвертоном» и «Бернли». И тут, скорее, надо говорить, что команда набрала очки, а не потеряла.

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Пока что коллектив выигрывал лишь в Кубке Лиги, где прошел «Крю» (3:0) и «Фулхэм» (0:0), да и то — по пенальти.

«Вест Хэм»

У «Вест Хэма» на прошлой неделе тоже было два матча. В минувший четверг «Молотобойцы» успешно стартовали в групповом этапе Лиги Европы, выиграв в гостях у загребского «Динамо» со счетом 2:0.

Поражение от «МЮ» через несколько дней стало для лондонского клуба первым в текущем сезоне, хотя команда Дэвида Мойеса даже в этой игре оставила очень хорошее впечатление.

Судя по всему, «Вест Хэм» снова будет бороться в АПЛ за место в топ-6. Ранее лондонцы одержали уверенные победы над «Ньюкаслом» и «Лестером», а также сыграли вничью с «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном».

При этом на текущей неделе коллектив взял реванш у «Манчестер Юнайтед», переиграв его на выезде в матче 1/16 финала Кубка Лиги.

Прогноз и букмекеры

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.