«Лидс»
«Лидс» начал сезон далеко не так, как планировал. Хозяева поля занимают лишь 17-е место в АПЛ, где у него три мировые и два поражения.
В прошлом туре «Павлины» сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) на выезде. Ранее команда Марсело Бьелсы потерпела поражение от «Ливерпуля» — 0:3.
В конце прошлого месяца клуб сыграл вничью с «Эвертоном» и «Бернли». И тут, скорее, надо говорить, что команда набрала очки, а не потеряла.
Пока что коллектив выигрывал лишь в Кубке Лиги, где прошел «Крю» (3:0) и «Фулхэм» (0:0), да и то — по пенальти.
«Вест Хэм»
У «Вест Хэма» на прошлой неделе тоже было два матча. В минувший четверг «Молотобойцы» успешно стартовали в групповом этапе Лиги Европы, выиграв в гостях у загребского «Динамо» со счетом 2:0.
Поражение от «МЮ» через несколько дней стало для лондонского клуба первым в текущем сезоне, хотя команда Дэвида Мойеса даже в этой игре оставила очень хорошее впечатление.
Судя по всему, «Вест Хэм» снова будет бороться в АПЛ за место в топ-6. Ранее лондонцы одержали уверенные победы над «Ньюкаслом» и «Лестером», а также сыграли вничью с «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном».
При этом на текущей неделе коллектив взял реванш у «Манчестер Юнайтед», переиграв его на выезде в матче 1/16 финала Кубка Лиги.
Прогноз и букмекеры
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.