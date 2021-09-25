Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против «Боруссии» из Менхенгладбаха в шестом туре чемпионата Германии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» из Гладбаха слабо стартовала в новом сезоне. После пяти туров хозяева предстоящего матча занимают всего лишь 16-е место.

В прошлом туре команда Ади Хюттера проиграла на выезде «Аугсбургу» — 0:1. Это уже третье поражение «Боруссии» в текущем сезоне.

Интересно, что в стартовом матче «Гладбах» отобрал очки у «Баварии» (1:1). И в той игре команда выглядела очень достойно, но потом что-то пошло не так.

Единственную пока что победу «Боруссия» одержала в четвертом туре, когда выиграла на своем поле у «Арминии» со счетом 3:1.

«Боруссия» Д

Тем временем «Дортмунд», набрав 12 очков, находится в турнирной таблице на третьей строчке. Отставание от «Баварии» составляет одно очко.

«Боруссия» классно провела все матчи, кроме одной — гостевая встреча с «Фрайбургом» завершилась неожиданным поражением.

После этого были яркие победы над «Хоффенхаймом», «Байером» и «Унион Берлин».

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В этих матчах команда Марко Розе пропустила семь мячей, но забила при этом — 11. Все проблемы «Боруссия» решает за счет нападения. В активе Эрлинга Холанда уже семь забитых мячей и четыре результативные передачи.

Прогноз и ставка

На «Боруссию» М можно поставить за 4.30, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Боруссии» Д — за 1.84.

С фаворитом все понятно, но с другой стороны, глядя на то, как гости играют в защите, все равно закрадываются сомнения по поводу того, что три очка в этой игре достанутся «Дортмунду».

Тот случай, когда лучше сделать ставку на голы.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.06. Тем более для дортмундской «Боруссии» это уже привычный сценарий.