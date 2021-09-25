ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять Рональд КуманБудущее Кумана в «Барселоне» предрешено Луис СуаресПримера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе», «Реал» не оставил шансов «Мальорке»
  • 00:58
    • «Барселона» в меньшинстве не справилась с «Кадисом»
  • 23:38
    • Гол Абрахама принес «Роме» победу над «Удинезе»
  • 22:15
    • Московское «Динамо» одолело «Сочи» в гостях
  • 21:54
    • «Салават Юлаев» обыграл на выезде СКА
  • 21:35
    • Пенальти спас «Лацио» от поражения в Турине
  • 21:30
    • Дубль Осимхена помог «Наполи» разгромить «Сампдорию»
  • 18:28
    • РФС назначил португальца Перейру главой департамента судейства
    Все новости спорта

    «Боруссия» Дортмунд наберет три очка в Гладбахе?

    «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 2.06) и ставки на чемпионат Германии 25 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Боруссию Д Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Боруссия» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанд
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против «Боруссии» из Менхенгладбаха в шестом туре чемпионата Германии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» из Гладбаха слабо стартовала в новом сезоне. После пяти туров хозяева предстоящего матча занимают всего лишь 16-е место.

    В прошлом туре команда Ади Хюттера проиграла на выезде «Аугсбургу» — 0:1. Это уже третье поражение «Боруссии» в текущем сезоне.

    Интересно, что в стартовом матче «Гладбах» отобрал очки у «Баварии» (1:1). И в той игре команда выглядела очень достойно, но потом что-то пошло не так.

    Единственную пока что победу «Боруссия» одержала в четвертом туре, когда выиграла на своем поле у «Арминии» со счетом 3:1.

    «Боруссия» Д

    Тем временем «Дортмунд», набрав 12 очков, находится в турнирной таблице на третьей строчке. Отставание от «Баварии» составляет одно очко.

    «Боруссия» классно провела все матчи, кроме одной — гостевая встреча с «Фрайбургом» завершилась неожиданным поражением.

    После этого были яркие победы над «Хоффенхаймом», «Байером» и «Унион Берлин».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В этих матчах команда Марко Розе пропустила семь мячей, но забила при этом — 11. Все проблемы «Боруссия» решает за счет нападения. В активе Эрлинга Холанда уже семь забитых мячей и четыре результативные передачи.

    Прогноз и ставка

    На «Боруссию» М можно поставить за 4.30, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Боруссии» Д — за 1.84.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    С фаворитом все понятно, но с другой стороны, глядя на то, как гости играют в защите, все равно закрадываются сомнения по поводу того, что три очка в этой игре достанутся «Дортмунду».

    Тот случай, когда лучше сделать ставку на голы.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.06. Тем более для дортмундской «Боруссии» это уже привычный сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Колос — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гомель — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  7.14
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Альмерия — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Велес
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Боруссия» Дортмунд наберет три очка в Гладбахе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры