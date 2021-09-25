«Боруссия» М
«Боруссия» из Гладбаха слабо стартовала в новом сезоне. После пяти туров хозяева предстоящего матча занимают всего лишь 16-е место.
В прошлом туре команда Ади Хюттера проиграла на выезде «Аугсбургу» — 0:1. Это уже третье поражение «Боруссии» в текущем сезоне.
Интересно, что в стартовом матче «Гладбах» отобрал очки у «Баварии» (1:1). И в той игре команда выглядела очень достойно, но потом что-то пошло не так.
Единственную пока что победу «Боруссия» одержала в четвертом туре, когда выиграла на своем поле у «Арминии» со счетом 3:1.
«Боруссия» Д
Тем временем «Дортмунд», набрав 12 очков, находится в турнирной таблице на третьей строчке. Отставание от «Баварии» составляет одно очко.
«Боруссия» классно провела все матчи, кроме одной — гостевая встреча с «Фрайбургом» завершилась неожиданным поражением.
После этого были яркие победы над «Хоффенхаймом», «Байером» и «Унион Берлин».
В этих матчах команда Марко Розе пропустила семь мячей, но забила при этом — 11. Все проблемы «Боруссия» решает за счет нападения. В активе Эрлинга Холанда уже семь забитых мячей и четыре результативные передачи.
Прогноз и ставка
На «Боруссию» М можно поставить за 4.30, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Боруссии» Д — за 1.84.
С фаворитом все понятно, но с другой стороны, глядя на то, как гости играют в защите, все равно закрадываются сомнения по поводу того, что три очка в этой игре достанутся «Дортмунду».
Тот случай, когда лучше сделать ставку на голы.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.06. Тем более для дортмундской «Боруссии» это уже привычный сценарий.