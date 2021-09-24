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    Будет ли первая мировая в данном противостоянии?

    «Колос» — «Ворскла». Прогноз, ставка (к. 3.54) на футбол, Чемпионат Украины, 24 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Колос» — «Ворскла»
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    «Колос»
    В рамках 9-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» на своем поле примет полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет 22 сентября в Ковалевке и начнется в 19:30 по мск. «Колос» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Колос»

    «Колос», который в прошлом сезоне финишировал на четвертой строке в турнирной таблице УПЛ, в текущем сезоне пока своих болельщиков хорошими результатами порадовать не может.

    Коллектив из Ковалевки плохо выступил на евроарене, проиграв противостояние казахскому «Шахтеру», а в чемпионате страны плетется во второй части турнирки.

    За семь проведенных поединков «аграрии» по два раза побеждали и играли вничью, а также потерпели три фиаско. В минувшем туре они обыграли в гостях «Ингулец» со счетом 2:0.

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    Перед этим у «Колоса» была 5-матчевая безвыигрышная серия, которая началась двумя мировыми, а продолжилась тремя поражениями. На своем поле «Колос» в текущем сезоне победил лишь раз за пять встреч.

    «Ворскла»

    «Ворскла» финишировала в прошлом розыгрыше УПЛ вслед за своим предстоящим противником и получила билет в еврокубки, где также выступила очень неудачно.

    Что касается текущего чемпионата Украины, то в нем клуб из Полтавы находится на текущий момент на пятой строке, но от третьей позиции он отстает всего лишь на один пункт.

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    • За восемь проведенных игр «зелено-белые» потерпели только одну неудачу, три раза сыграли вничью и добились четырех викторий. В прошлом туре они дома обыграли «Минай» 2:0.

    А до этого «Ворскла» не могла выиграть в двух встречах подряд, уступив 0:1 «Заре» в гостях и расписав мировую с «Десной» 2:2 дома. Вне родных стен она по разу побеждала и проигрывала, а также дважды сыграла вничью.

    За пять очных матчей этих клубов четырежды побеждали полтавчане и раз выиграли ковалевцы. В минувшем сезоне они обменялись домашними викториями по 3:0.

    Прогноз и ставка на «Колос» — «Ворскла»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ворсклы» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Колоса» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.54.

    В истории противостоянии этих команд еще не было мирового исхода. И учитывая сейчас форму обоих клубов, то данная игре вполне может завершиться вничью.

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    «Колос» — «Ворскла»: прогноз, ставка (3.54), статистика, коэффициенты матча 24.09.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли первая мировая в данном противостоянии?
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