В рамках 9-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» на своем поле примет полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет 22 сентября в Ковалевке и начнется в 19:30 по мск. «Колос» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

«Колос», который в прошлом сезоне финишировал на четвертой строке в турнирной таблице УПЛ, в текущем сезоне пока своих болельщиков хорошими результатами порадовать не может.

Коллектив из Ковалевки плохо выступил на евроарене, проиграв противостояние казахскому «Шахтеру», а в чемпионате страны плетется во второй части турнирки.

За семь проведенных поединков «аграрии» по два раза побеждали и играли вничью, а также потерпели три фиаско. В минувшем туре они обыграли в гостях «Ингулец» со счетом 2:0.

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Перед этим у «Колоса» была 5-матчевая безвыигрышная серия, которая началась двумя мировыми, а продолжилась тремя поражениями. На своем поле «Колос» в текущем сезоне победил лишь раз за пять встреч.

«Ворскла»

«Ворскла» финишировала в прошлом розыгрыше УПЛ вслед за своим предстоящим противником и получила билет в еврокубки, где также выступила очень неудачно.

Что касается текущего чемпионата Украины, то в нем клуб из Полтавы находится на текущий момент на пятой строке, но от третьей позиции он отстает всего лишь на один пункт.

За восемь проведенных игр «зелено-белые» потерпели только одну неудачу, три раза сыграли вничью и добились четырех викторий. В прошлом туре они дома обыграли «Минай» 2:0.

А до этого «Ворскла» не могла выиграть в двух встречах подряд, уступив 0:1 «Заре» в гостях и расписав мировую с «Десной» 2:2 дома. Вне родных стен она по разу побеждала и проигрывала, а также дважды сыграла вничью.

За пять очных матчей этих клубов четырежды побеждали полтавчане и раз выиграли ковалевцы. В минувшем сезоне они обменялись домашними викториями по 3:0.

Прогноз и ставка на «Колос» — «Ворскла»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ворсклы» предлагают — 2.23.

На викторию «Колоса» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.54.

В истории противостоянии этих команд еще не было мирового исхода. И учитывая сейчас форму обоих клубов, то данная игре вполне может завершиться вничью.