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    Прервется ли безвыигрышная серия «Лацио»?

    «Торино» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Серия А, 23 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Лацио»
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    «Лацио» не выиграл три прошлых матча
    «Торино» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:30 мск. «Торино» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Сентября 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 19:30 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Торино»

    «Торино» в прошлом розыгрыше чемпионата Италии вел борьбу за выживание и смог справиться со своей задачей благодаря ударному финишу.

    В текущем же чемпионате «быки» с шестью баллами находятся на 10-м месте. Начали они первенство с двух поражений подряд, поочередно уступив «Аталанте» дома и «Фиорентине» в гостях (по 1:2).

    И только в третьем игровом дне «бордовые» добыли первые пункты в сезоне, разгромив на своей территории «Салернитану» со счетом 4:0.

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом туре клуб снова одержал победу. На этот раз в гостях ему удалось с минимальным результатом переиграть «Сассуоло» — 1:0.

    «Лацио»

    «Лацио» в начавшемся сезоне планирует побороться за зону Лиги чемпионов. Вот только римлянам нужно срочно прибавлять в игре.

    На текущий момент в активе у «Орлов» семь очков после четырех сыгранных матчей. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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    • В позапрошлом туре «Лацио» проиграл «Милану» (0:2). После того римляне минимально уступили еще и «Галатасараю» (0:1) в Лиге Европы.

    В предыдущем матче Серии А «бьянкочелести» на своем поле разошлись миром со счетом 2:2 с «Кальяри». Тем самым их серия без побед на сегодня составляет три поединка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Торино» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на футбол. Прервется ли безвыигрышная серия «Лацио»?
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