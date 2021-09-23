«Торино» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:30 мск. «Торино» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» в прошлом розыгрыше чемпионата Италии вел борьбу за выживание и смог справиться со своей задачей благодаря ударному финишу.

В текущем же чемпионате «быки» с шестью баллами находятся на 10-м месте. Начали они первенство с двух поражений подряд, поочередно уступив «Аталанте» дома и «Фиорентине» в гостях (по 1:2).

И только в третьем игровом дне «бордовые» добыли первые пункты в сезоне, разгромив на своей территории «Салернитану» со счетом 4:0.

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В прошлом туре клуб снова одержал победу. На этот раз в гостях ему удалось с минимальным результатом переиграть «Сассуоло» — 1:0.

«Лацио»

«Лацио» в начавшемся сезоне планирует побороться за зону Лиги чемпионов. Вот только римлянам нужно срочно прибавлять в игре.

На текущий момент в активе у «Орлов» семь очков после четырех сыгранных матчей. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В позапрошлом туре «Лацио» проиграл «Милану» (0:2). После того римляне минимально уступили еще и «Галатасараю» (0:1) в Лиге Европы.

В предыдущем матче Серии А «бьянкочелести» на своем поле разошлись миром со счетом 2:2 с «Кальяри». Тем самым их серия без побед на сегодня составляет три поединка.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.