22 сентября на «Молинью» «Вулверхэмптон» примет «Тоттенхэм» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Начало поединка в 21:45 по мск. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

После ухода Нуну Эшпириту Санту «волки» стали показывать очень невнятные результаты. В чемпионате за 5 туров они выиграли только один раз при четырех поражениях.

Всего команда сыграла в этом сезоне 6 матчей с учетом Кубка английской лиги, где в 1/32 она разгромила «Ноттингем Форест» 4:0. Единственную победу в АПЛ «Вулверхэмптон» одержал в игре с «Уотфордом» (2:0).

18 сентября хозяева провели свою последнюю игру, в которой они потерпели поражение от «Брентфорда» с результатом 0:2.

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Против команды своего бывшего наставника не сыграют Педру Нету и Джонни.

«Тоттенхэм»

У «шпор» результаты, как для клуба его ранга, результаты тоже не очень радужные. В последних трех играх у коллектива не было побед, лишь 2 поражения и ничья.

«Тоттенхэм» проиграл 0:3 «Кристал Пэлас», со счетом 0:3 гости уступили «Челси». Не удалось начать с победу и в Лиге конференций. В первом туре команда из Лондона сыграла 2:2 с «Ренном».

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» провел 4 выездных матча, но выиграть удалось лишь в одном из них, как раз у «волков» (1:0).

Райан Сессеньон, Стивен Бергвейн и Лукас — игроки, которые у Нуну Санту находятся под вопросом.

Прогноз и ставка

Букмекеры выставили такие котировки: 2.44 на победу «Вулверхэмптона», 3.15 на ничью и 3.10 на победу «Тоттенхэма».

Нуну Санту очень важно реабилитироваться после такой плохой серии, особенно в АПЛ. С Бруну Лаже португалец уже встречался и смог выиграть. В этот раз у него нет другого выхода. Тем более он отлично знает свою прошлую команду .

«Волки» не выиграли ни одного домашнего матча в сезоне, а их было три. «Тоттенхэм» знает, как побеждать «волков» (2:0, 1:0). Можно поставить на проход «шпор» за 2.10.