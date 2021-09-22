«Специя» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 19:30 мск. «Специя» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Специя» — одним из главных андердогов Серии А. Уделом этой команды наверняка будет банальнейшая борьба за выживание.

Команда занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Италии. На текущий момент в активе у «Специи» 4 очка после четырех сыгранных матчей.

В минувшем туре «Специя» добыла первую викторию в сезоне. На выезде была обыграна «Венеция» (1:2).

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Интересно, что лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне является хавбек Симоне Бастони. В его активе 2 мяча из пяти командных.

«Ювентус»

Туринцы старт сезона проваливают, пробивая дно за дном. Вот что значит уход Криштиану Роналду, олицетворявшего игру «Ювентуса»!

На данный момент «Ювентус» занимает позорное 18 место. В активе у «Старой Сеньоры» два набранных очка при разнице мячей 4:6.

В предыдущем туре чемпионата туринцы могли добыть первую победу в чемпионате. Между тем, «Милан» одолеть не удалось (1:1).

В атаке основной расчет построен на Альваро Морату. Испанец забил лишь два мяча — половину всех голов «ювентини» в стартовых турах Серии А.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.33, на ничью за 5.50, а на «Специю» — за 8.00.

Хозяева значительно уступают сопернику в классе, и вряд ли могут рассчитывать на очки в этом поединке.

«Ювентус» наверняка предстанет разъяренным зверем, и помчится вперед с первых минут матча .

Туринцы значительно сильнее соперника, к тому же постараются реабилитироваться за неудачи на старте сезона. Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -1.5 с коэффициентом 2.01.