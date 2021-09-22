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    Разъяренный «Ювентус» опасен вдвойне!

    «Специя» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Серия А, 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Ювентус»
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    Леонардо Бонуччи
    «Специя» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 19:30 мск. «Специя» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Сентября 2021 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 19:30 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.00
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.37
  • Ставка!
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    «Специя»

    «Специя» — одним из главных андердогов Серии А. Уделом этой команды наверняка будет банальнейшая борьба за выживание.

    Команда занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Италии. На текущий момент в активе у «Специи» 4 очка после четырех сыгранных матчей.

    В минувшем туре «Специя» добыла первую викторию в сезоне. На выезде была обыграна «Венеция» (1:2).

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    Интересно, что лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне является хавбек Симоне Бастони. В его активе 2 мяча из пяти командных.

    «Ювентус»

    Туринцы старт сезона проваливают, пробивая дно за дном. Вот что значит уход Криштиану Роналду, олицетворявшего игру «Ювентуса»!

    На данный момент «Ювентус» занимает позорное 18 место. В активе у «Старой Сеньоры» два набранных очка при разнице мячей 4:6.

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    • В предыдущем туре чемпионата туринцы могли добыть первую победу в чемпионате. Между тем, «Милан» одолеть не удалось (1:1).

    В атаке основной расчет построен на Альваро Морату. Испанец забил лишь два мяча — половину всех голов «ювентини» в стартовых турах Серии А.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.33, на ничью за 5.50, а на «Специю» — за 8.00.

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    Хозяева значительно уступают сопернику в классе, и вряд ли могут рассчитывать на очки в этом поединке.

    «Ювентус» наверняка предстанет разъяренным зверем, и помчится вперед с первых минут матча.

    Туринцы значительно сильнее соперника, к тому же постараются реабилитироваться за неудачи на старте сезона. Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -1.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Специя» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. Разъяренный «Ювентус» опасен вдвойне!
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