«Специя»
«Специя» — одним из главных андердогов Серии А. Уделом этой команды наверняка будет банальнейшая борьба за выживание.
Команда занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Италии. На текущий момент в активе у «Специи» 4 очка после четырех сыгранных матчей.
В минувшем туре «Специя» добыла первую викторию в сезоне. На выезде была обыграна «Венеция» (1:2).
Интересно, что лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне является хавбек Симоне Бастони. В его активе 2 мяча из пяти командных.
«Ювентус»
Туринцы старт сезона проваливают, пробивая дно за дном. Вот что значит уход Криштиану Роналду, олицетворявшего игру «Ювентуса»!
На данный момент «Ювентус» занимает позорное 18 место. В активе у «Старой Сеньоры» два набранных очка при разнице мячей 4:6.
В предыдущем туре чемпионата туринцы могли добыть первую победу в чемпионате. Между тем, «Милан» одолеть не удалось (1:1).
В атаке основной расчет построен на Альваро Морату. Испанец забил лишь два мяча — половину всех голов «ювентини» в стартовых турах Серии А.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.33, на ничью за 5.50, а на «Специю» — за 8.00.
Хозяева значительно уступают сопернику в классе, и вряд ли могут рассчитывать на очки в этом поединке.
Туринцы значительно сильнее соперника, к тому же постараются реабилитироваться за неудачи на старте сезона. Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -1.5 с коэффициентом 2.01.