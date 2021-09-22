Во втором туре группового этапа Кубка России «Легион-Динамо» сыграет с «Уфой». Поединок пройдет 22 сентября в Махачкале и начнется в 15:00 по мск. «Легион-Динамо» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Легион-Динамо»

Свой путь в этом розыгрыше Кубка России ФК «Легион-Динамо» начал со второго раунда квалификации, где только в серии послематчевых пенальти сломил сопротивление «Спартака» из Нальчика.

А в финальной стадии отбора коллектив переиграл «Анжи» со счетом 2:0. На групповом этапе махачкалинцы в первом туре потерпели домашнее фиаско от «Алании» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на пятой компенсированной минуте.

В чемпионате страны, где команда выступает в ФНЛ-2 зоны Юг, после девяти туров она идет только на седьмой позиции, значительно отставая от первой строки.

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К данной встрече «Легион-Динамо» подходит после победы в рамках первенства, которая стала для клуба второй за последние три игры.

«Уфа»

«Уфа», как представитель элитного дивизиона, стартовала сразу с группового этапа, но еще в данном турнире не стартовала.

Накануне данного поединка уфимцы в рамках РПЛ в родных стенах переиграли «Химки» со счетом 3:2. Эта виктория стала только второй для них в этом чемпионате.

Также «горожане» в данном первенстве столько же раз сыграли вничью и потерпели четыре неудачи. С 8 очкам они находятся вблизи зоны вылета, опережая ее всего на балл.

Стоит отметить, что в семи последних матчах с участием «Уфы» забивали обе команды.

Прогноз и ставка на «Легион-Динамо» — «Уфа»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Уфы» — 1.38, победа «Легион-Динамо» — 7.80, ничья — 4.40.

Обе команды неплохо действуют в атаке, забивая почти в каждой игре, но, правда, зачастую и пропуская. В общем, в данном противостоянии рискнем поставить на то, что обе забьют.