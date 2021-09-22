«Анже»
«Анже» очень удачно провел стартовый отрезок. После шести сыгранных матчей хозяева находятся на четвертом месте.
Правда, недавний матч скромный клуб провалил. «Анже» проиграл на своем поле «Нанту» со счетом 1:4.
Перед этим же была серия из пяти матчей без поражений, в которую вошли в том числе домашние победы над «Лионом» и «Ренном».
«Анже»
«Марсель»
Тем временем «Марсель» после пяти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на втором месте. На данный момент в активе провансальцев 13 очков.
В текущем чемпионате команда Хорхе Сампаоли не смогла выиграть только в домашнем матче с «Бордо», который завершился вничью 2:2.
В предыдущем туре «Марсель» выиграл на своем поле у «Ренна» со счетом 2:0, забив оба гола после перерыва.
Кроме того, на прошлой неделе «Марсель» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Марсель» забивал не меньше двух мячей в каждом из пяти матчей чемпионата Франции.
Прогноз и ставка
На «Анже» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Марселя» — за 2.23.
Дерзкий «Анже», конечно же, будет огрызаться, но есть подозрение, что остановить гостей все равно не получится. «Марсель», похоже, наконец-то готов к тому, чтобы стать главным конкурентом «ПСЖ» в борьбе за титул.
Ставка — победа «Марселя» за 2.23.
И еще один вариант — ставка на тотал «Марселя» больше 1,5 за 2.22.