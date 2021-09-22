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    «Марсель» продлит беспроигрышную серию?

    «Анже» — «Марсель». Прогноз (к. 2.23) и ставки на чемпионат Франции 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Марсель»
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    «Марсель» забивал не меньше двух мячей в каждом из пяти матчей текущего чемпионата
    «Марсель» сыграет на выезде против «Анже» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 22:00 мск. «Анже» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2021 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Анже»

    «Анже» очень удачно провел стартовый отрезок. После шести сыгранных матчей хозяева находятся на четвертом месте.

    Правда, недавний матч скромный клуб провалил. «Анже» проиграл на своем поле «Нанту» со счетом 1:4.

    Перед этим же была серия из пяти матчей без поражений, в которую вошли в том числе домашние победы над «Лионом» и «Ренном».

    «Анже» забивал хотя бы один мяч в каждом матче текущего сезона.

    «Марсель»

    Тем временем «Марсель» после пяти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на втором месте. На данный момент в активе провансальцев 13 очков.

    В текущем чемпионате команда Хорхе Сампаоли не смогла выиграть только в домашнем матче с «Бордо», который завершился вничью 2:2.

    В предыдущем туре «Марсель» выиграл на своем поле у «Ренна» со счетом 2:0, забив оба гола после перерыва.

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    Кроме того, на прошлой неделе «Марсель» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    «Марсель» забивал не меньше двух мячей в каждом из пяти матчей чемпионата Франции.

    Прогноз и ставка

    На «Анже» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Марселя» — за 2.23.

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    Дерзкий «Анже», конечно же, будет огрызаться, но есть подозрение, что остановить гостей все равно не получится. «Марсель», похоже, наконец-то готов к тому, чтобы стать главным конкурентом «ПСЖ» в борьбе за титул.

    Ставка — победа «Марселя» за 2.23.

    И еще один вариант — ставка на тотал «Марселя» больше 1,5 за 2.22.

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    «Анже» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. «Марсель» продлит беспроигрышную серию?
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