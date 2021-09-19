«Валенсия» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 22:00 мск. «Валенсия» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» на удивление бодро стартовала в новом сезоне Лал Лиги. В первых трех турах «Летучие мыши» набрали семь очков.

В прошлом месяце «Валенсия» одержала две домашние победы — над «Хетафе» и «Алавесом», забив в общей сложности четыре мяча и ни разу не пропустив. При этом интересно, что в игре против «Хетафе» команда Хосе Бордаласа осталась в меньшинстве уже на третьей минуте.

Еще один успех была у коллектива в сентябре, когда на выезде разгромила «Осасуну» (4:1), благодаря чему вышла на второе место, уступая грядущему сопернику по количеству забитых мячей.

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Единственная на данный момент гостевая встреча против «Гранады» завершилась вничью 1:1. «Валенсия» отыгралась за несколько минут до финального свистка.

«Реал»

«Реал» в конце лета предпринял невероятные усилия для приобретения Килиана Мбаппе, но так и не смог договориться с хозяевами «Пари Сен-Жермен». ПСЖ отказался от предложенных «Мадридом» 180 миллионов евро.

В итоге «Реал» ограничился трансфером талантливого полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, который, впрочем, может сходу стать важным игроком в системе Карло Анчелотти.

Вопреки сомнениям, королевский клуб успешно стартовал в новом сезоне. После четырех туров в активе команды Анчелотти 10 очков. «Реал» разгромил «Алавес», одержал победу над «Бетисом», сыграл вничью с «Леванте» и одолел «Сельту».

На этой неделе «Сливочные» одержали еще одну победу. В первом туре группового раунда Лиги чемпионов им в непростом поединке удалось справиться с «Интером» (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.