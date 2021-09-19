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    «Валенсия» — «Реал». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Примера, 19 сентября 2021 года

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    «Реал» по количеству голов опережает «Валенсию»
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 22:00 мск. «Валенсия» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Сентября 2021 года
    Валенсия
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    •  Валенсия 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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  • 3.65
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.95
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    «Валенсия»

    «Валенсия» на удивление бодро стартовала в новом сезоне Лал Лиги. В первых трех турах «Летучие мыши» набрали семь очков.

    В прошлом месяце «Валенсия» одержала две домашние победы — над «Хетафе» и «Алавесом», забив в общей сложности четыре мяча и ни разу не пропустив. При этом интересно, что в игре против «Хетафе» команда Хосе Бордаласа осталась в меньшинстве уже на третьей минуте.

    Еще один успех была у коллектива в сентябре, когда на выезде разгромила «Осасуну» (4:1), благодаря чему вышла на второе место, уступая грядущему сопернику по количеству забитых мячей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Единственная на данный момент гостевая встреча против «Гранады» завершилась вничью 1:1. «Валенсия» отыгралась за несколько минут до финального свистка.

    «Реал»

    «Реал» в конце лета предпринял невероятные усилия для приобретения Килиана Мбаппе, но так и не смог договориться с хозяевами «Пари Сен-Жермен». ПСЖ отказался от предложенных «Мадридом» 180 миллионов евро.

    В итоге «Реал» ограничился трансфером талантливого полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, который, впрочем, может сходу стать важным игроком в системе Карло Анчелотти.

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  • 07/09/2021

    • Вопреки сомнениям, королевский клуб успешно стартовал в новом сезоне. После четырех туров в активе команды Анчелотти 10 очков. «Реал» разгромил «Алавес», одержал победу над «Бетисом», сыграл вничью с «Леванте» и одолел «Сельту».

    На этой неделе «Сливочные» одержали еще одну победу. В первом туре группового раунда Лиги чемпионов им в непростом поединке удалось справиться с «Интером» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Валенсия» — «Реал»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Валенсия» остаться лидером «Реалу»?
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