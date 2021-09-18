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    Добудет ли «Арсенал» вторую победу?

    «Бернли» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, АПЛ, 18 сентября 2021 года

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    Букайо Сака
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Сентября 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Бернли»

    Эта команда начала чемпионат крайне неудачно. «Кларетовые» с первых туров угодили в опасную зону, где пребывают и поныне.

    В минувшем туре «Бернли» снова проиграл. Команда не оказала должного сопротивления «Эвертону» (3:1).

    Всего один набранный балл после 4 туров — катастрофа. Впрочем, кто-то ожидал от команды иного, кроме борьбы за выживание?!

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    «Бернли» с «канонирами» играет достаточно успешно. В трех последних поединках в активе у команды одна виктория и две ничьих.

    «Арсенал»

    Лондонцы начали чемпионат крайне неудачно. Кресло над Микелем Артетой расшатывалось из тура в тур.

    В минувшем туре «Арсенал» добыл важнейшие первые три очка. «Канониры» дома минимально переиграли «Норвич».

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    • И, все же, турнирное положение команды остается проблемным. 16 место для такого клуба — форменный провал, пусть и сыграно всего 4 тура.

    Пьер-Эрик Обамеянг принес команде победу в минувшей встрече. Именно этот форвард считается ударной силой «канониров».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Бернли» — за 3.84.

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    Хозяева пребывают в опасной зоне, к тому же испытывают трудности в атаке.

    «Арсенал» только в предыдущем туре добыл первую победу, и наверняка постарается продлить удачную серию.

    Гости превосходят соперника в классе, к тому же мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 2.05.

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    «Бернли» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Арсенал» вторую победу?
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