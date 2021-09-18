«Бернли»
Эта команда начала чемпионат крайне неудачно. «Кларетовые» с первых туров угодили в опасную зону, где пребывают и поныне.
В минувшем туре «Бернли» снова проиграл. Команда не оказала должного сопротивления «Эвертону» (3:1).
Всего один набранный балл после 4 туров — катастрофа. Впрочем, кто-то ожидал от команды иного, кроме борьбы за выживание?!
«Бернли» с «канонирами» играет достаточно успешно. В трех последних поединках в активе у команды одна виктория и две ничьих.
«Арсенал»
Лондонцы начали чемпионат крайне неудачно. Кресло над Микелем Артетой расшатывалось из тура в тур.
В минувшем туре «Арсенал» добыл важнейшие первые три очка. «Канониры» дома минимально переиграли «Норвич».
И, все же, турнирное положение команды остается проблемным. 16 место для такого клуба — форменный провал, пусть и сыграно всего 4 тура.
Пьер-Эрик Обамеянг принес команде победу в минувшей встрече. Именно этот форвард считается ударной силой «канониров».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Бернли» — за 3.84.
Хозяева пребывают в опасной зоне, к тому же испытывают трудности в атаке.
Гости превосходят соперника в классе, к тому же мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 2.05.