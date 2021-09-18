«Бернли» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

Эта команда начала чемпионат крайне неудачно. «Кларетовые» с первых туров угодили в опасную зону, где пребывают и поныне.

В минувшем туре «Бернли» снова проиграл. Команда не оказала должного сопротивления «Эвертону» (3:1).

Всего один набранный балл после 4 туров — катастрофа. Впрочем, кто-то ожидал от команды иного, кроме борьбы за выживание?!

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«Бернли» с «канонирами» играет достаточно успешно. В трех последних поединках в активе у команды одна виктория и две ничьих.

«Арсенал»

Лондонцы начали чемпионат крайне неудачно. Кресло над Микелем Артетой расшатывалось из тура в тур.

В минувшем туре «Арсенал» добыл важнейшие первые три очка. «Канониры» дома минимально переиграли «Норвич».

И, все же, турнирное положение команды остается проблемным. 16 место для такого клуба — форменный провал, пусть и сыграно всего 4 тура.

Пьер-Эрик Обамеянг принес команде победу в минувшей встрече. Именно этот форвард считается ударной силой «канониров».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Бернли» — за 3.84.

Хозяева пребывают в опасной зоне, к тому же испытывают трудности в атаке.

«Арсенал» только в предыдущем туре добыл первую победу, и наверняка постарается продлить удачную серию .

Гости превосходят соперника в классе, к тому же мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 2.05.