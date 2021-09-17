В пятницу, 17 сентября, в стартовом поединке 4-го тура Серии А «Сассуоло» на своем поле сыграет против «Торино». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 21:45 по мск. «Сассуоло» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» в прошлом чемпионате Италии до последнего боролся за путевку в еврокубки, но в итоге занял восьмое место, оказавшись ниже «Ромы» только по дополнительным показателям.

В текущем же розыгрыше Серии А «зелено-черные» в первых трех турах набрали четыре очка, с которыми занимают девятую строчку в турнирной таблице.

В первом туре коллектив переиграл на выезде «Верону» со счетом 3:2, затем он дома расписал мировую с «Сампдорией» 0:0 и в гостях проиграл «Роме» 1:2, пропустив решающий гол в самой концовке игры.

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«Сассуоло» за 12 последних матчей в чемпионате страны потерпел только две неудачи, а также дважды сыграл вничью и восемь раз победил. У себя дома он уступил всего один раз за десять предыдущих матчей.

«Торино»

«Торино» в прошлом розыгрыше чемпионата Италии вел борьбу за выживание и смог справиться со своей задачей благодаря ударному финишу.

В текущем же чемпионате «быки» с тремя баллами находятся пока в середине турнирной таблицы. Начали они первенство с двух поражений подряд, поочередно уступив «Аталанте» дома и «Фиорентине» в гостях (по 1:2).

И только в третьем игровом дне «бордовые» добыли первые пункты в сезоне, разгромив на своей территории «Салернитану» со счетом 4:0. Правда, забив два гола в самом конце игры.

Этой викторией туринцы прервали безвыигрышную серию из семи матчей, где потерпели четыре поражения. А на чужом поле они не побеждают с середины апреля или пять подряд поединков.

В прошлом сезоне «Сассуоло» в играх с «Торино» набрал четыре очка, победив со счетом 3:2 дома и сыграв вничью 3:3 на выезде.

Прогноз и ставка на «Сассуоло» — «Торино»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сассуоло» предлагают — 1.96.

На викторию «Торино» дают — 4.08, ничья оценена — в 3.70.

У обоих коллективов есть проблемы в защите, но в тоже время в атаке они выглядят очень даже неплохо. Поэтому от их очной встречи вполне можно ожидать верхового исхода.