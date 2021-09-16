ПСВ примет «Реал Сосьедад» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет на арене «Филипс» 16 сентября. Начало — в 22:00 мск. ПСВ — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

ПСВ в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Нидерландов и получил право стартовать в квалификации Лиги чемпионов. Правда, добраться до группового этапа не удалось.

ПСВ прошел «Митьюлланд» (3:1 и 1:0), но оступился на «Бенфике» (1:2 и 0:0). Поражение от лиссабонцев пока что остается для ПСВ единственным в этом сезоне в 11 матчах.

На внутренней арене ПСВ выиграл Суперкубок страны, разгромив «Аякс» со счетом 4:0, а в чемпионате выиграл все четыре матча с общим счетом 14:3. В предыдущем туре ПСВ разгромил АЗ со счетом 3:0.

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Столь уверенный старт позволил ПСВ единолично возглавить таблицу национального чемпионата.

«Реал Сосьедад»

В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» занял пятое место в Примере, которое позволило команде получить прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

В новом сезоне «Реал Сосьедад» успел провести четыре матча — все в рамках чемпионата Испании. Команда сперва проиграла «Барселоне» (2:4), а затем одержала три победы подряд.

«Сосьедад» поочередно обыграл «Райо Вальекано» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Кадис» (2:0).

В таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает четвертое место, на 1 очко отставая от тройки лидеров.

Прогноз и ставка

На победу ПСВ дается коэффициент 2,41, на ничью — 3,65, а на «Реал Сосьедад» — 2,85.

ПСВ находится в хорошей форме и на своем поле должен добиваться результата. Стоит ожидать, что нидерландский клуб захочет сделать задел еще до перерыва.

Прогноз и ставка на матч — ПСВ забьет в первом тайме с коэффициентом 1,92.