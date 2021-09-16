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    Все новости спорта

    Сможет ли ПСВ забить до перерыва?

    ПСВ — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.92) и ставка на матч Лиги Европы 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Реал Сосьедад»
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    Марио Гетце
    ПСВ примет «Реал Сосьедад» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет на арене «Филипс» 16 сентября. Начало — в 22:00 мск. ПСВ — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 16 Сентября 2021 года
    ПСВ
  • Лига Европы. Группа B
    •  ПСВ 22:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
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    ПСВ

    ПСВ в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Нидерландов и получил право стартовать в квалификации Лиги чемпионов. Правда, добраться до группового этапа не удалось.

    ПСВ прошел «Митьюлланд» (3:1 и 1:0), но оступился на «Бенфике» (1:2 и 0:0). Поражение от лиссабонцев пока что остается для ПСВ единственным в этом сезоне в 11 матчах.

    На внутренней арене ПСВ выиграл Суперкубок страны, разгромив «Аякс» со счетом 4:0, а в чемпионате выиграл все четыре матча с общим счетом 14:3. В предыдущем туре ПСВ разгромил АЗ со счетом 3:0.

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    Столь уверенный старт позволил ПСВ единолично возглавить таблицу национального чемпионата.

    «Реал Сосьедад»

    В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» занял пятое место в Примере, которое позволило команде получить прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

    В новом сезоне «Реал Сосьедад» успел провести четыре матча — все в рамках чемпионата Испании. Команда сперва проиграла «Барселоне» (2:4), а затем одержала три победы подряд.

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  • 13/09/2021

    • «Сосьедад» поочередно обыграл «Райо Вальекано» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Кадис» (2:0).

    В таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает четвертое место, на 1 очко отставая от тройки лидеров.

    Прогноз и ставка

    На победу ПСВ дается коэффициент 2,41, на ничью — 3,65, а на «Реал Сосьедад» — 2,85.

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    ПСВ находится в хорошей форме и на своем поле должен добиваться результата. Стоит ожидать, что нидерландский клуб захочет сделать задел еще до перерыва.

    Прогноз и ставка на матч — ПСВ забьет в первом тайме с коэффициентом 1,92.

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    ПСВ — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли ПСВ забить до перерыва?
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