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    «Ренн» и «Реймс» снова сыграют вничью?

    «Ренн» — «Реймс». Прогноз (к. 2.21) и ставки на чемпионат Франции 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Реймс»
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    В прошлом сезоне оба матча между «Ренном» и «Реймсом» завершились со счетом 2:2
    «Ренн» сыграет на своем поле против «Реймса» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 16:00 мск. «Ренн» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ренн»

    «Ренн» после четырех сыгранных матчей имеет в своем активе пять очков и занимает в турнирной таблице восьмое место.

    В конце августа команда Брюно Женезьо прервала трехматчевую серию без поражений, проиграв в гостях дерзкому «Анже».

    Перед этим «Ренн» дважды сыграл вничью — с «Лансом» и «Брестом». Оба матча завершились со счетом 1:1.

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    Единственную пока что победу «Ренн» одержал в третьем туре, выиграв дома у «Нанта».
    «Ренн» еще ни разу в этом сезоне не забивал больше одного мяча.

    «Реймс»

    Тем временем «Реймс», набрав три очка, пока что находится на 17-й строчке.

    Несмотря на это, старт команды Оскара Гарсии в новом сезоне сложно назвать провальным.

    «Реймс» до сих пор потерпел лишь одно поражение. В конце августа скромный клуб не смог остановить на своем поле «Пари Сен-Жермен», в составе которого в тот день дебютировал Лионель Месси.

    Зато перед этим были ничьи с крепкими «Ниццей», «Монпелье» и «Метцем».

    «Реймс» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Ренн» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Реймса» — за 5.60.

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    В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились с одинаковым счетом — 2:2.

    Что-то подобное, скорее всего, будет и на этот раз.

    Вопреки многочисленным прогнозам, выбираем здесь ставку на тотал больше 2,5 за 2.21. «Реймс» довольно дерзкая команда, которая заставит хозяев рисковать.

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    «Ренн» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Ренн» и «Реймс» снова сыграют вничью?
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