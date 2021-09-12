«Ренн» сыграет на своем поле против «Реймса» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 16:00 мск. «Ренн» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» после четырех сыгранных матчей имеет в своем активе пять очков и занимает в турнирной таблице восьмое место.

В конце августа команда Брюно Женезьо прервала трехматчевую серию без поражений, проиграв в гостях дерзкому «Анже».

Перед этим «Ренн» дважды сыграл вничью — с «Лансом» и «Брестом». Оба матча завершились со счетом 1:1.

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Единственную пока что победу «Ренн» одержал в третьем туре, выиграв дома у «Нанта».

«Ренн» еще ни разу в этом сезоне не забивал больше одного мяча.

«Реймс»

Тем временем «Реймс», набрав три очка, пока что находится на 17-й строчке.

Несмотря на это, старт команды Оскара Гарсии в новом сезоне сложно назвать провальным.

«Реймс» до сих пор потерпел лишь одно поражение. В конце августа скромный клуб не смог остановить на своем поле «Пари Сен-Жермен», в составе которого в тот день дебютировал Лионель Месси.

Зато перед этим были ничьи с крепкими «Ниццей», «Монпелье» и «Метцем».

«Реймс» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал в гостях.

Прогноз и ставка

На «Ренн» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Реймса» — за 5.60.

В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились с одинаковым счетом — 2:2.

Что-то подобное, скорее всего, будет и на этот раз.

Вопреки многочисленным прогнозам, выбираем здесь ставку на тотал больше 2,5 за 2.21. «Реймс» довольно дерзкая команда, которая заставит хозяев рисковать.